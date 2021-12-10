快訊／瑞軒老董一家四口涉內線交易　逃過羈押4人交保共2000萬

▲瑞軒科技董事長吳春發（中）涉內線交易遭聲押禁見，法官裁定他交保600萬元。（圖／記者劉昌松攝）

記者黃哲民、劉昌松／台北報導

顯示器代工廠瑞軒科技受惠於轉投資品牌VIZIO在美國掛牌上市，瑞軒股價大漲，公司老董吳春發涉在利多消息公布前，和妻子與擔任公司總經理、董事的2個兒子，提前買進上千張自家股票企圖套利，台北地檢署指揮調查局新北市調查處昨搜索約談，將吳男4人都聲押禁見，台北地院今晚裁定一家4口共交保2000萬元。

吳春發交保600萬元，妻子林守貞交保150萬元，長子吳旭軒交保450萬元，次子吳旭祐交保800萬元。吳旭軒的妻子、號稱「美女CEO」的黃麟雅，昨也被約談到案，已先交保50萬元。

瑞軒科技(2489)在今年（2021）年3月15日下午4時許，發布重大訊息，公告轉投資的VIZIO在美國紐約證交所正式掛牌，開啟瑞軒股價接連多天漲勢，僅一周就從不到13元逼近20元。

但檢調獲報指出，瑞軒公布這項重大利多消息前，已有內部人提前大量買進瑞軒股票，累計買進上千張，其中有部分已經在瑞軒股價上揚後賣出。

台北地檢署檢察官指揮新北市調處蒐證，懷疑瑞軒科技吳春發家族多人涉案，昨（9日）兵分10路搜索，並依涉犯《證券交易法》內線交易等罪嫌，約談董事長吳春發、妻子林守貞、擔任公司總經理的長子吳旭軒、擔任董事的次子吳旭祐，以及吳旭軒的妻子、有「美女CEO」之稱的黃麟雅等10人到案。

檢方今（10日）凌晨訊後，以吳男妻兒4人說詞避重就輕，犯罪嫌疑重大、且有勾串滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。黃麟雅50萬元交保、會計張瑜貞15萬元交保、稽核主管龔至貞10萬元交保，財務協理周惠珍5萬元交保。