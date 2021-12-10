苗栗地院爭議女法官被評鑑　怨院長找麻煩「做錯一事被罵成恐龍」

▲苗栗地方法院少年家事法庭法官周靜妮（右）被移送法官評鑑，她的丈夫曾建元（左）陪同力挺。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

苗栗地方法院少年及家事法庭法官周靜妮，因為在審理案件時命毆父少年自行掌嘴，又被指施壓投訴她遲延案件的社工，經苗栗地院移送法官評鑑委員會審議，周女今由丈夫曾建元陪同到會陳述，她會後受訪時承認掌摑作法不妥、已道歉，但她認為整個事件「是有人故意搞我」，應追查誰洩漏少年事件開庭祕密，夫妻倆更直指苗栗地院院長陳雅玲惡整需要支持關懷的法官，「讓我每天都戰戰兢兢！」

現年50歲的周靜妮，司法官訓練所第41期結業，2002年分發時原任檢察官，曾鬧出私查檢察長生日、想給長官一個慶生驚喜的風波，之後轉任法官，歷任刑事庭與民事庭，目前擔任苗院少家庭法官，她被移送評鑑事由之一，就是2019年審理1名涉嫌毆打父親的少年時，當庭命少年自打耳光，體驗被打的滋味，事發後挨批有如對少年動私刑。

▲苗栗地方法院少年家事法庭法官周靜妮被移送法官評鑑，今北上到會陳述。（圖／記者黃哲民攝）

此外，周靜妮另被指未積極處理有急迫性的少年個案以致逾期，承辦社工向苗院求助後，反遭周女查出身分施壓、工作可能不保。因事態嚴重，苗院今年（2021年）3月召開院內自律委員會，認定周女行為不當且情節重大，決議移送法官評鑑委員會評鑑。

法評會今上午開會審議，請周靜妮到會陳述，周女和丈夫遲到約10分鐘，會議採不公開方式進行。周女和丈夫離開時受訪，坦承命少年自行掌摑的作法不妥，她已跟少年母親道歉，也確認少年沒打傷自己，周女更說少年父親「蠻挺我的，會買那個7-11的30塊錢咖啡給我，開庭的時候喝，我覺得很暖心！」

周靜妮曾被媒體指稱向少年母親索取感謝信掩飾，周女今強調：「沒有父母會想要跟一個傷害小孩的法官勾串！」她自認協助少年父母言歸于好，少年「也跟著融化了」，變得很聽話、能溝通，若她處理方式有太過之處，「希望少年能夠體諒我這個阿姨啊！」她自己沒子女，所以「把這些少年當成我的小孩！」

▲苗栗地方法院少年家事法庭法官周靜妮（右）被移送法官評鑑，她的丈夫曾建元（左）陪同力挺。（圖／記者黃哲民攝）

周靜妮承認因遲延案件被社工投訴，「因為那時家裡發生一些事，沒注意」，她認為逾期收容少年的天數，可以折抵之後感化教育天數，「實質上是沒有傷害啦！」但她沒施壓社工，反批苗院為了辦她，三番兩次找社工調查，「到底是誰來壓迫誰？誰讓誰恐懼？」、「是他們施壓社工，讓社工不敢講話吧！」

周靜妮更質疑少年事件開庭內容是秘密，只有她和她的庭長，以及院長知道，外界怎會知道，而且變成一件風暴，她覺得莫名其妙，「一定是有人在故意搞我！」周女認為真正關鍵，是「有沒有人利用這個東西，在炒作！或故意洩密，這才是更重要的！」

周靜妮甚至直指苗栗地院院長陳雅玲在找她麻煩，指陳雅玲曾告訴她：「如果妳今天沒事情的話，我就下台！」周女還說陳雅玲對她放話：「我會一直觀察你，觀察到，我要對你行使職務懲戒權的時候！」因此她每天戰戰兢兢，覺得法官做錯一件事情就被罵成恐龍，社會輿論對法官很不公平，司法院也沒支持需要關懷的法官，「既然要我們對人民付出溫暖，那司法院也應該給我們一些溫暖！」

▲▼ 苗栗地方法院少年家事法庭法官周靜妮（右）被移送法官評鑑，她的丈夫曾建元（左）陪同力挺 。（圖／記者黃哲民攝）

周靜妮丈夫曾建元曾任促進轉型正義委員會研究員，他今全程陪伴妻子，受訪時指出，陳雅玲動用龐大行政資源，清查他太太這6年所辦5000多件案子，挑出有瑕疵的25件移送評鑑，「有這個必要嗎？」他說妻子長期有失眠等病症，陳雅玲去年就任苗院院長後，他妻子又2次住院就醫。

曾建元說，他太太需要的是支持，治療，或者是輔導，諮商，「不是審判，不是評鑑！」他認為今天用這樣的方式，來針對一個身心狀況受到嚴重職業災害的法官，「我覺得這是一個非常不人道的事情，特別是今天是國際人權日！」

法評會指出，今天不只審理周靜妮一人的評鑑案，委員會將擇期公布決議結果，至於法官評鑑制度，是要將不適任的法官「逐出審判獨立之保護傘」，以維護良好司法風氣，為避免外界干擾，一向不公開審議過程。據悉，若法評會認為有必要懲戒，會將周女送交司法院移由職務法庭審理，最重可免除法官職務，若無懲戒必要，則由司法院人事審議委員會決議懲處方式。