LIVE／實驗室女研究員染Delta　中研院最新說明

生活中心／台北報導

中研院P3實驗室一名已離職職員確診，讓台灣維持0本土確診35天破功，事發至今，中研院都相當低調，僅昨晚透過文字稿說明四大措施，在外界壓力下，中研院將在今（10日）下午4時30分正式對外說明。

昨天《東森新媒體ETtoday》獨家掌握，中研院P3實驗室人員染疫，中央流行疫情指揮中心昨晚正式宣布國內新增一本土病例案16816，為本國籍20多歲女性，曾任中研院基因體研究中心實驗室研究人員，近期無出入境紀錄，已接種2劑莫德納疫苗。個案於11月中旬工作過程曾接觸過病原，當下並無症狀；11月26日開始出現輕微咳嗽，12月4日咳嗽加劇，12月8日出現嗅、味覺異常，就醫採檢後確診。

經過基因定序，個案感染的是Delta病毒，因為無出國史，在社區內與出國感染可能性低，懷疑為工作中接觸病原感染，指揮中心並公布個案雙北足跡。另外，個案已在12月3日離職，也就是發病後離職才確診，離職原因成為調查重點之一。

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而中研院在事情爆發後第一時間，先是低調回應「一切以指揮中心說法為主」，間隔數小時後，才緊急宣布四大應變措施，包括所有室內公共活動場所暫停開放，事發的基因體研究中心全棟員工居家辦公，基因體中心今天也未對外開放，北市衛生局今日也派出兩輛行動篩檢巴士到場幫中研院員工及附近里民篩檢。

▲中研院今日上午進行清消。（圖／記者許靖騏攝）

▲衛生局派出行動篩檢巴士到場，協助中研院員工及里民快篩。（圖／記者許靖騏攝）