江啟臣批北京打壓致台尼斷交　「永遠的中華民國派絕不卑躬屈膝」

▲針對台尼斷交，江啟臣呼籲蔡政府拿出具體對策，並批北京當局打壓國際空間、國家尊嚴。（圖／翻攝江啟臣臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

尼加拉瓜片面宣布與我國斷交，國民黨立委江啟臣10日表示，蔡政府應拿出超前、具體的因應對策，並批評北京打壓中華民國的國際空間和尊嚴，「作為永遠的中華民國派」，我們追求深化和平，但也絕不卑躬屈膝。

江啟臣透過臉書表示，長期在對岸打壓下為中華民國爭取國際空間的外交部基層同仁，辛苦了。兩岸分治以來，我們的國際處境，從來都很艱辛。

江啟臣呼籲，今晨，尼加拉瓜宣布與我國斷交，這是總統蔡英文任內第8個，也是第二任期的第一個，會不會形成骨牌效應，中共後續還會有什麼動作，蔡政府不能再只有痛心與遺憾，必須拿出超前、具體的因應對策。

江啟臣強調，這幾年，兩岸關係進入冷衝突狀態，執政黨官員更聲稱達到40年來最危急的準戰爭狀態布局。面對中共的進逼和威脅，除了兩手一攤說這都是對方的問題，將兩岸關係變成零和關係外，其實還有更妥適的戰略。

江啟臣回顧，當年的前總統馬英九就曾為台灣找出一條和平穩定的路，作為現任總統，蔡英文可以說時空環境背景或立場不同，要選別條路，但從自家官員都證實兩岸緊張、衝突或將一觸即發的情況來說，蔡政府選擇的這條路， 很危險。

江啟臣表示，把格局放大，連美國與中共激烈競爭對抗，都仍然可以透過領導人視訊會議，建立競爭但不演變為衝突的護欄，在高壓的環境下找出非零和的互動方式，兩岸之間，是否也應尋求新模式的互動？

江啟臣強調，「作為永遠的中華民國派，我也必須呼籲跟北京當局」，一昧打壓中華民國的國際空間與國家尊嚴，不僅毫無助益，更會傷害兩岸之間的正向交流，談何心靈契合？我們追求深化和平，但也絕不卑躬屈膝，因為我們選擇的是「價值」，是對民主中華的認同，「兩岸的共榮共存，唯有建立在這樣的信念與互動之上，才能走得遠、走得好」。