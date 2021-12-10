快訊／蔡英文談南港實驗室女確診：防疫務必要落實別鬆懈

▲總統蔡英文出席原民會活動，會前先就疫情與斷交發表簡短談話。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

台灣本土零確診35天後，昨日爆出南港實驗室女確診新冠肺炎，中央及雙北立刻戒備。對此，總統蔡英文10日在行程中，臨時發表簡短談話，她提醒國人，防疫務必要落實，不要鬆懈，還沒打完兩劑疫苗的趕快接種，保護自己也保護別人。

行政院長蘇貞昌上午出席原民會周年活動前受訪時，先就新增本土案例表示，第一時間收到指揮中心報告也立刻報告總統，並處理後續防治工作，針對實驗室染疫風險還有要加強的會查清楚。

蘇貞昌說，因為防疫團隊的努力再加上，國人同胞大家一起配合，「加零」很長一段時間了，這是很不簡單的。發生這個突發狀況，在第一時間指揮中心都有立刻報告，也馬上讓總統知道，總統立刻有指示，立即啟動後續作業，針對個案發生的原因、相對的、應該做的種種防治的工作都馬上進行。

此外，蔡英文在活動致詞前，也臨時先疫情發表簡短談話。她表示，昨天指揮中心宣布國內出現本土案例，指揮中心已經第一時間到現場，公布疫調跟進行全面調查跟應變。

蔡英文提醒國人，防疫措施務必要落實，不要鬆懈，還沒有打完兩季疫苗的趕快去接種，保護自己也保護別人。