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做工行善團熱心奉獻落實希望家園　黃偉哲贈匾表揚義行

▲台南市長黃偉哲親自頒發「有情有疼心」的匾額，贈給「做工行善團」各工會夥伴，感謝這一年來不畏疫情熱心公益的付出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲親自頒發「有情有疼心」的匾額，贈給「做工行善團」各工會夥伴，感謝這一年來不畏疫情熱心公益的付出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為感謝台南市「做工行善團」志工，對房屋修繕及義剪辛勞付出，市長黃偉哲10日出席「工會評鑑績優單位暨卓越工會領袖、會務人員與績優志工表揚活動」，親頒「有情有疼心」的匾額，贈給「做工行善團」各工會夥伴，感謝一年來不畏疫情熱心公益付出，充分展現台南人深厚人情溫暖，將愛傳遞到有需要的地方。

▲台南市長黃偉哲親自頒發「有情有疼心」的匾額，贈給「做工行善團」各工會夥伴，感謝這一年來不畏疫情熱心公益的付出。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲親自頒發「有情有疼心」的匾額，贈給「做工行善團」各工會夥伴，感謝這一年來不畏疫情熱心公益的付出。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲親自頒發「有情有疼心」的匾額，贈給「做工行善團」各工會夥伴，感謝這一年來不畏疫情熱心公益的付出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為落實台南市長黃偉哲照顧弱勢施政理念，打造讓市民朋友安居樂業的「希望家園」，台南市勞工局長期結合各工會志工組成「做工行善團」不僅助弱修屋，亦提供暖心義剪服務，勞工局透過提供公益服務平台，讓身懷專業技能的各專業志工，在工作之餘有回饋社會的機會，並善用公私協力的合作模式，突破以往公部門經費預算的限制，擴大能幫助弱勢的量能。

▲台南市長黃偉哲親自頒發「有情有疼心」的匾額，贈給「做工行善團」各工會夥伴，感謝這一年來不畏疫情熱心公益的付出。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲親自頒發「有情有疼心」的匾額，贈給「做工行善團」各工會夥伴，感謝這一年來不畏疫情熱心公益的付出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市勞工局針對無力自行修繕房屋或者房屋面臨突發事故的弱勢市民，提供「有情有疼心ㄟ厝」房屋修繕計畫，主要由「做工行善團」中的大台南總工會、社團法人台南市勞工志願服務協會、台南市木工、泥水、電氣、油漆、金屬、鋁製品、餐飲等九大工（協）會志工成員共同提供協助，齊力為弱勢市民提升居住品質。

▲台南市長黃偉哲親自頒發「有情有疼心」的匾額，贈給「做工行善團」各工會夥伴，感謝這一年來不畏疫情熱心公益的付出。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲親自頒發「有情有疼心」的匾額，贈給「做工行善團」各工會夥伴，感謝這一年來不畏疫情熱心公益的付出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「做工行善團」志工成員各個具備不同領域專才，除修繕房屋外更有貼心的義剪服務，目前勞工局「有情有疼心義剪亮容顏」服務的對象包含職災勞工、教養院、特教學校、醫院、庇護工場、小作所等機構，成員們採定期定點以及居家到宅的義剪方式，主要協助職災勞工和身障弱勢者及其照顧家人解決不便出門理髮的困擾。目前成員分別由臺南市新娘秘書產業工會、大台南婚禮設計服務人員職業工會、台南市理燙髮美容業職業工會、台南市文化創意美學職業工會、台南市男子理髮職業工會、大台南市理燙髮美容業職業工會、台南市美髮美容技術指導員職業工會、台南市美姿禮儀造型職業工會、台南市美容業職業工會、台南市人體彩繪從業人員職業工會、台南市理髮業職業工會等11家工會志工組成。

▲台南市長黃偉哲親自頒發「有情有疼心」的匾額，贈給「做工行善團」各工會夥伴，感謝這一年來不畏疫情熱心公益的付出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今年5月19日起全國新冠疫情嚴峻，中央疫情指揮中心發布全國三級警戒，許多活動因此被迫暫停與停止辦理。為配合中央防疫政策並考量服務對象及志工安全，5月底至7月間勞工局「做工行善團」全面暫停志願服務。

▲台南市長黃偉哲親自頒發「有情有疼心」的匾額，贈給「做工行善團」各工會夥伴，感謝這一年來不畏疫情熱心公益的付出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

隨近期疫情控制穩定降為二級警戒，「做工行善團」成員們立即啟動各項志願服務，馬不停蹄加緊腳步趕工修繕，經常有每週三、四案同時修繕施作，為的是早日讓弱勢案家有安穩的住所。今年雖然面臨疫情威脅，仍有約1,150位志工不畏疫情投入熱忱服務，已幫助30戶的案家圓夢。另外，義剪團隊部分也不惶多讓，雖然有些醫療院所因防疫政策尚未全面開放，但在符合防疫措施下，暖心志工們今年仍齊力完成25場次的義剪，投入約300位人次的志工，服務達1484位弱勢者。

▲台南市長黃偉哲親自頒發「有情有疼心」的匾額，贈給「做工行善團」各工會夥伴，感謝這一年來不畏疫情熱心公益的付出。（圖／記者林悅翻攝，下同）
另做工行善團的工會志工除發揮專長，協助弱勢房屋修繕及義剪外，也經常捐助房屋修繕相關材料費用，更於端午、中秋、春節等節慶主動贊助愛心物資，關懷職災勞工及修繕戶等弱勢家庭。近日年關將近，今年首波歲末寒冬送暖送物資活動已於12月6日啟動，持續關懷的溫馨，期能讓職災勞工等弱勢家庭過個好年。

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