黃偉哲與屏東不斷電「民主急行軍」連線　呼籲北漂青年返鄉投不同意重啟核四

▲台南市長黃偉哲於9日下午，與屏東立委鍾佳濱、青年「黑輪仔」視訊10分鐘，更向北漂的青年喊話，呼籲返鄉投票反核四重啟。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲於9日下午1時50分許，利用行程空檔時間，與屏東立委鍾佳濱、青年「黑輪仔」視訊10分鐘，黃、鍾兩人除了談到2000年也曾經一同在活動現場參加「核四公投」外，也給這些反核四重啟的青年、鍾佳濱等人加油打氣，更向北漂的青年喊話，呼籲年輕人1218返鄉投票反核四重啟。

屏東青年發起不斷電「民主急行軍」苦行，9、10日要徒步100公里，民進黨屏東立委鍾佳濱也加入，訴求「核三再見，核四不見」。立委鍾佳濱，是台南市長黃偉哲的好友，他9日一早就南下恆春核三廠，參加屏東青年組成的「民主急行軍」徒步百里反重啟核四，他並帶著20多年前參與「核四公投」的苦行服全程參與，到9日中午1時50分許，特地與當年一起苦行的好友、台南市長黃偉哲進行視線通話。

黃偉哲與鍾佳濱連線後，黃偉哲馬上喊出「沖咖啡（鍾佳濱綽號）、黑輪仔，加油！」，黃偉哲隨後也喊出「核三再見！核四不見！」，聲援這群苦行的年輕人和鍾佳濱。

黃偉哲、鍾佳濱還特別談到，公元2000年，兩人也在現場一起騎腳踏車疾籲「核四公投」，隨後，黃偉哲也與苦行青年「黑輪仔」對話，強調他會更加賣力拉票來支持「不同意核四重啟」，也呼籲北漂青年在1218要返鄉投票支持「不同意核四重啟」。