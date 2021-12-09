公投倒數9天！　民進黨串連22縣市宣講公投「支持台灣繼續進步」

▲民進黨今天上午啟動「台灣隊站出來」串連街講行動。（圖／民進黨提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

距離1218公投投票日倒數9天，民進黨9日啟動「10＋1天的衝刺行動計畫」，由7位黨籍執政縣市長與縣市黨部主委領軍，在全國各縣市的重要路口向民眾宣講。民進黨發言人謝佩芬表示，民進黨主席、總統蔡英文已下達動員令，全體黨公職都要走出去，捍衛正確的政策，今天全台從南到北民進黨的黨公職們走上街頭，呼籲關心台灣未來的台灣隊友們，1218站出來，務必投下「四個不同意」，支持台灣繼續進步、穩健發展。

謝佩芬指出，蔡英文在10月27日民進黨中執會宣告公投「四個不同意」後，蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、縣市長、立委、行政官員，以及地方議員等黨公職分進合擊，不放棄任何可能的溝通機會，團結一致、步伐一致，直接面對面跟鄉親說明「四個不同意」的理由。

謝佩芬說，各縣市民眾都非常熱情，在彰化有很多卡車司機搖下車窗喊加油，台中、花蓮有熱心民眾主動提供飲料打氣，在新北也有許多民眾搖下車窗比讚喊「四個不同意」。

謝佩芬指出，有越來越多民眾認同「四個不同意」立場，在最後的十天，民進黨全黨上下仍須繃緊神經做最後衝刺，希望可以讓更多台灣隊友一起用四個不同意，確保台灣有更好的未來。

謝佩芬強調，距離1218公投日越近，有不少想要讓台灣發展「倒退嚕」的人，利用錯假的訊息、挑動仇恨的口號、奧步來混淆視聽、誤導民眾。因此，在這倒數的黃金時刻，民進黨呼籲更多的台灣隊友要站出來，一起跟周邊的親朋好友拉票，一起反對奧步傷害台灣民主。

謝佩芬指出，台灣股市迎來史上最長萬點，出口已經連17紅，今年經濟成長率也可望創下11年來新高。這些成績都證明，當前國家經濟動能相當強勁，因此台灣不能接受反反覆覆的能源與貿易政策，不能在國際、不能讓台灣發展「倒退嚕」。