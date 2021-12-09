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台南首座銀髮悠活園區熱鬧開幕　黃偉哲感謝門諾基金會與市府攜手照顧長輩

▲台南市第1處銀髮悠活園區於9日上午熱鬧開幕啟用，黃偉哲市長在社會局陳榮枝局長、安南區葉誌明區長陪同下，共同見證台南市老人照顧服務邁向新里程碑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市第1處銀髮悠活園區於9日上午熱鬧開幕啟用，黃偉哲市長在社會局陳榮枝局長、安南區葉誌明區長陪同下，共同見證台南市老人照顧服務邁向新里程碑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲積極打造台南市為高齡友善城市並關懷獨居長者居住權益，台南市第1處銀髮悠活園區於9日上午熱鬧開幕啟用，黃偉哲市長在社會局陳榮枝局長、安南區葉誌明區長陪同下，共同見證台南市老人照顧服務邁向新里程碑。

▲台南市第1處銀髮悠活園區於9日上午熱鬧開幕啟用，黃偉哲市長在社會局陳榮枝局長、安南區葉誌明區長陪同下，共同見證台南市老人照顧服務邁向新里程碑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長指出，今天見證門諾基金會跟台南市政府一起合作的銀髮悠活園區，看到了這個園區，可以說是提供最優質的服務，能夠提供52間單人的住宿套房給長者來住宿，然後又有提供將近60多位的日照的服務，可以讓不管是跟孩子住在一起的年長者，或是自己住的年長者，不管是在這邊住宿，或者在這邊做日照，若能提供最好的服務，尤其就在安南醫院的隔壁，許多醫療服務跟照顧都是可以連結在一起，不管是空間的配置，或者是內部的基本生活技能的服務，甚至醫療的服務跟年長者的社交的服務都是最好的，在這麼樣子的一個好的地方，而且它收費居然是全台南，甚至可以說是全台灣最便宜的地方之一，他覺得光從經濟的角度來看，就已經是沒有人能及了。感謝門諾基金會從花蓮一直到全台灣，甚至到現在的西部的台南，都能夠照顧到，也感謝門諾基金會許許多多的志工朋友們以及董監事們的服務，他們對社會的貢獻。

黃偉哲說，其實台南市的人口老化非常快，現在已經進入高齡社會跟超高齡社會之間，很快就會進入超高齡社會，所以我們很期待有更多的不管是社會資源，或是政府的資源，都能夠幫助我們年長者，讓年長者過得快樂、舒服，而且過得自在，這是我們努力的目標。

安南區州南里涂文財里長、東和里曾靖凱里長、塭南里林同寶里長等人亦出席開幕，而陳亭妃立委、林宜瑾立委、林炳利副議長、洪玉鳳議員、黃麗招議員、王家貞議員、李中岑議員、蔡旺詮議員、陳怡珍議員、林燕祝議員、沈震東議員等亦派代表到場共襄盛舉。

▲台南市第1處銀髮悠活園區於9日上午熱鬧開幕啟用，黃偉哲市長在社會局陳榮枝局長、安南區葉誌明區長陪同下，共同見證台南市老人照顧服務邁向新里程碑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

社會局表示，安南銀髮悠活園區的前身係原市立仁愛之家，地址位於安南區長和路2段，前臨安南醫院，後有6000坪綠地，原市立仁愛之家裁撤後，市府積極整頓園區設施並進行建物耐震補強，於2021年順利委由財團法人門諾社會福利慈善事業基金會經營，該園區設置社區式日間照顧（和順日間照顧中心）、老人住宿及長青學苑等服務，並開放圖書交誼室、體適能室供鄰近社區民眾使用，讓園區享有更多社會交流及資源共享。

▲台南市第1處銀髮悠活園區於9日上午熱鬧開幕啟用，黃偉哲市長在社會局陳榮枝局長、安南區葉誌明區長陪同下，共同見證台南市老人照顧服務邁向新里程碑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

門諾基金會董事長陳永興表示，銀髮悠活園區提供的老人住宿服務，將開放52間老人住宿單人套房，提供生活可自理的長輩入住，每月住宿費（含伙食）為15500元，並補助經濟弱勢民眾30％至50％月費，目前已有多位長輩登記等候入住；「和順日間照顧中心」則將開放服務30位日托長輩，提供生活健康服務與自立生活訓練；同時園區也將辦理長青學苑，開辦繪畫及桌遊課程，在遵守防疫規範下提供長者交誼情感及活躍學習的機會。

社會局陳榮枝局長表示，銀髮悠活園區不僅有優質長照服務，並提供豐富充實的健康促進活動及高品質具尊嚴的居住環境，讓居住在此的高齡長者，能持續社會參與，終身學習、貢獻所長，當老師也當學生！這種融入社區群體、厝邊頭尾聊四方的日常，能正向提升長輩們的生活幸福感。

▲台南市第1處銀髮悠活園區於9日上午熱鬧開幕啟用，黃偉哲市長在社會局陳榮枝局長、安南區葉誌明區長陪同下，共同見證台南市老人照顧服務邁向新里程碑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，除感謝受託經營單位財團法人門諾社會福利慈善事業基金會順利開辦銀髮悠活園區外，也特別感謝基金會引進永恒獅子會、古都獅子會、仁愛獅子會、北門獅子會、成功獅子會、台南菁英扶輪社、同富工程廠商聯誼會、IMC台南市國際工商經營研究社等民間愛心資源，共同捐贈新台幣100萬元供園區輔具銀行開辦使用，造福台南市民鄉親長輩，期許市府團隊持續透過公私協力、齊心努力，共同打造幸福美好的溫暖大台南，增進南市高齡長者受照顧權益及福祉。

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