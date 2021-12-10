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實驗室爆確診！篩檢巴士緊急進駐中研院　將檢測400員工和里民

▲▼中研院臨時快篩站。（圖／記者許靖騏攝）

▲行動篩檢巴士到中研院進行快篩。（圖／記者許靖騏攝）

記者許敏溶／台北報導

中研院P3實驗室昨（9日）驚爆一名已離職職員確診，讓台灣維持0本土確診35天破功，目前第一圈人員雖已隔離，但為了防疫考量，北市衛生局今（10日）天仍派出兩輛行動篩檢巴士到中研院，針對中研院員工及附近里民進行篩檢，將持續到今天下午4時，預估篩檢3到4百人。

▲▼中研院臨時快篩站。（圖／記者許靖騏攝）

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▲行動篩檢巴士到中研院進行快篩。（圖／記者許靖騏攝）

中央流行疫情指揮中心昨晚宣布國內新增一本土病例，終結台灣超過一個月本土「＋0」紀錄，染疫者為中研院P3實驗室人員，初判感染Delta病毒，因為無出國史，在社區內與出國感染可能性低，懷疑為工作中接觸病原感染，指揮中心並且公布雙北足跡。

中研院昨晚宣布四項緊急措施，包括所有室內公共活動場所暫停開放，事發的基因體研究中心全棟員工居家辦公，今天起中研院所有事內公共場所暫停開放，所有對外實體會議、活動也停止，或改為線上舉行，中研院內內部會議以10人以下為原則，同仁如有需要，向單位主管報備後均可以居家辦公。

▼中研院基因體研究中心有一人確診。（圖／記者許靖騏攝）

▲▼中研院基因體研究中心。（圖／記者許靖騏攝）

雖然指揮中心已經框列第一圈人員，但北市衛生局今天仍派出兩輛輛行動篩檢巴士到場，台北市聯合醫院副總院長黃遵誠說，基因體中心的相關人員已經隔離，或在今天停止上班，但因為中研院其他同仁擔心可能被傳染，所以有一輛篩檢車擺在中研院活動中心附近。

▲▼ 中研院早上有篩檢車進駐。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼ 台北市聯合醫院副總院長黃遵誠（中）說明今天篩檢車進駐中研院。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼ 中研院早上有篩檢車進駐。（圖／記者許敏溶攝）
此外，黃遵誠表示，中研院附近里民也擔心被傳染，所以和里長協調，在附近擺出另一輛行動篩檢巴士，里民若有不舒服症狀，建議直接到醫院，若是在自我健康監測階段，心中有疑慮，已可到此進行篩檢，只要持有健保卡與身份證，都可免費篩檢，篩檢會持續到今天下午4時。

媒體追問，是否第一圈框列者，已經有人出現呼吸道症狀，黃遵誠則回應，交給中央疫情指揮中心回應，今天只是來採檢工作。但目前狀況都在中央指揮中心與雙北政府掌握中，大家雖然要審慎，但也不必驚恐。

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關鍵字：

中研院P3實驗室篩檢巴士

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