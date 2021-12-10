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醫推斷：中研院女不是社區感染！連這例都擋不住「別想開國門」

▲▼中研院。（圖／資料照片）

▲昨爆出一名中研院P3實驗室離職職員確診。（圖／ETtoday資料照）

記者張乃文／綜合報導

台灣維持0本土確診破功！南港中研院P3實驗室一名已離職的職員，因在做新冠肺炎實驗時不慎染疫，昨（9）晚中央流行疫情指揮中心也緊急召開記者會說明，初步判定是感染Delta可能性高，詳細情況仍有待調查釐清。對於感染源目前未有確切資訊，但有醫師認為，「社區根本不可能會有來源不明的Delta」，研判是實驗室染疫無誤。

台北市聯醫忠孝院區醫師陳昶宇在臉書提到新增的本土確診個案，提醒大家，個案病毒量高且有在外用餐，需要特別注意小心，「但整體來說其實還不需要過度恐慌」，因為感染來源基本上「相當明確」。醫師指出，這兩、三個月在顧專責病房就會知道，最近狀況跟去年一樣，「一堆肺炎篩檢都是陰性，社區根本不可能會有來源不明的Delta，應該就真的是實驗室感染無誤了。」

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陳昶宇補充，雖然個案曾被實驗鼠咬到，但實驗鼠帶的是Alpha變異株，所以可能不是感染原因。而感染來源明確，目前也只有一例，做好相關疫調匡列隔離，就算多少有擴散出去，以台灣這幾個月卯起來打疫苗，「現在也該要證明不是打假的」。

陳昶宇說，目前疫苗覆蓋率第一劑接近八成達78.39%，第二劑也突破六成有62.85%，頂多稍微緊縮一下防疫政策，影響應該還不至於太大。他直言，「如果真的連這樣一例Delta都擋不住，外面世界還一堆Delta甚至Omicron等著進來，那我們也別想開放邊境國門了。」

不過，讓陳昶宇更憂心的是，目前75歲以上長者疫苗施打覆蓋率，第一劑都還停在73.7%「真的太低」。他表示，有病人說自己慢性疾病太多、身體太差，不適合打疫苗。醫師直指「你的身體有比洗腎病人差嗎？這群身體最差的病人幾乎都打了，而且身體越差就越該施打疫苗保護」別說有疫情時可以不出門，「你的家人跟照顧你的人還是得出門，之前疫情期間，好幾家安養中心住民都待在機構裡沒出去，還不是被大規模感染擴散到幾乎全滅。」

最後，陳昶宇再次強調，病毒無孔不入，如果沒有特別不能打的因素，真的還是建議要打個疫苗，至少就能降低九成以上重症死亡的風險。

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