赴染疫大樓換濾網「6員工沒被匡列」　廠商崩潰：濾網充滿病毒病菌

▲中研院基因體研究中心有試驗室女染疫。（圖／記者許靖騏攝）



網搜小組／劉維榛報導

本土零確診破功，南港中研院P3實驗室女（案16816）曾經2度被染疫的實驗老鼠咬傷，疑似遭病毒感染。不過有濾網廠商爆料，12月初有派6名員工至染疫大樓更換濾網，「一棟大樓的負壓系統濾網上充滿了病毒、病菌」，但他們卻都沒有被通知匡列，甚至打給中研院求助，卻得到「不用擔心」的答案。

中研院宣布，包括所有室內公共活動場所暫停開放，事發的基因體研究中心全棟員工居家辦公，另針對中研院員工及附近里民進行篩檢，預估篩檢300到400人。

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不過，媒體人黃揚明接獲爆料，表示承包中研院P3實驗室所在的基因體研究中心大樓負壓系統濾網更換維護的廠商，從12月7至9日期間，共有6位員工赴該棟大樓進行濾網更換工作，然而截至到10日上午，廠商卻沒有接獲任何來自「中研院院方」或「疫情指揮中心」的匡列指示，或該如何配合防疫工作。

廠商某主管透露，昨（9日）有撥打1922疫情通報及諮詢專線，詢問該如何處置？卻只得到「一切以指揮中心指示為主」的答案。到了今日上午，該名主管再致電中研院，中研院院方人員僅告知，P3實驗室的負壓系統是獨立的，所以請他們不用擔心。

▲廠商主管表示，一棟大樓的負壓系統濾網上充滿了病毒、病菌。（圖／記者許靖騏攝）



主管無奈直言，「該大樓內的中研院員工都改採居家辦公，還有具體指示，但他都沒有接到指揮中心的任何匡列、配合防疫指示，「外包廠商該怎麼辦呢？」

另外，主管也強調「一棟大樓的負壓系統濾網上充滿了病毒、病菌，因此從事更換濾網工作必須相當謹慎。該公司目前已採取自主性預防性居家辦公，並請6位曾進入中研院基因體研究大樓的員工前往進行PCR檢測、在家休息等待結果。」

黃揚明轉述，廠商只希望，能明確接到中央流行疫情指揮中心的指示，他們一定全力配合，而不是不知道該怎麼辦，只能自力救濟。