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社會 社會焦點 保障人權

13歲偷到69歲！　老賊偷珠寶玉石落網隨身帶骨董指南

▲▼70歲慣竊呂添華。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲70歲慣竊呂添華又因竊盜狼狽遭逮。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名69歲呂姓竊嫌日前趁潛入藝品店，偷走鑽石、珍稀墨玉等數百件物品，粗估市價近百萬元，警方日前在鼓山區一家汽車旅館將他逮獲。警方調查，呂嫌去年才假釋出獄，從13歲就開始行竊，行竊長達57年，輩份亦不亞於「南偷」大盜辛逸民。

▲▼70歲慣竊呂添華。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲呂添華日前趁雨夜潛入藝品店。（圖／記者許宥孺翻攝）

這起竊案發生在11月29日，警方接獲路竹一家藝品店老闆報案，表示竊賊在凌晨侵入店內，偷走櫃上鑽石、玉器、手鐲和墨玉百件，損失金額約80餘萬。

警方成立專案小組，調閱監視器畫面比對後，鎖定一名69歲有竊盜前科的呂姓犯嫌，且呂男去年才剛假釋出獄，現在還在保護管束期間。

警方調查，呂嫌犯案模式老練，精通玉石價值，才不惜從市區騎車到路竹行竊，犯案後又將贓物藏在台南佳里區藏身處，又騎回高雄前金區躲藏，他為了躲避警方追緝，和朋友聚餐時也會變換騎乘交通工具來誤導警方辦案，但仍被拘捕到案，訊後依加重竊盜罪移送偵辦。

▲▼70歲慣竊呂添華。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼呂添華犯案手法老練，為誤導警方辦案，還更換交通工具。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼70歲慣竊呂添華。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方表示，呂姓犯嫌只有國小學歷，但13歲起就因偷竊進警局，從女裝偷到總價逾千萬元的佛雕，過去被緝捕時，還曾在他住處查扣到行竊參考用書《華人骨董精品指南》；截至目前有30多項前科紀錄，行竊長達57年，遠大於承辦此案的員警。

▲▼70歲慣竊呂添華。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲呂添華趁雨夜竊走鑽石、玉器、手鐲和墨玉百件，藝品店損失金額約80餘萬。（圖／記者許宥孺翻攝）

一名資深刑警指出，呂姓慣竊精通珠寶及玉石等精品，其輩份亦不亞於「南偷」大盜辛逸民。專案小組訪查李姓被害人得知，墨玉係非常的珍貴與稀少，原產於中國大陸雲南地區，通體黑亮，透光後呈青色，曾經在玉市交易市場風行一時，難怪吸引精通玉品的呂姓慣竊，不惜遠從市區來到北高雄路竹地區竊取墨玉。

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