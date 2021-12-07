　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄女賣場「夾藏闖關」被抓包　竟嗆：店家有義務提醒我結帳

▲林姓女子偷竊畫面，同時請她從袋內拿出未結帳商品 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲林姓女子偷竊畫面，同時請她從袋內拿出未結帳商品 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名女子在連鎖知名生活用品賣場偷竊，雖然部分商品有結帳，但其中夾藏沒有結帳的零錢包、洗面乳等，當場被店員查到，沒想到這名女子竟然開嗆「店家有義務要提醒她結帳」，這樣的回答，讓員警超傻眼，最後將她移送法辦。

5日一名女子前往新興區一家連鎖知名生活用品店偷竊，不過44歲的林姓女子在結帳台還是一臉氣呼呼，反嗆店員自己身上還有三千元現金，而且「店員有義務要提醒她結帳」，絕對沒有偷竊意圖，只是忘記了！這讓員警很傻眼，原來這名女子被店家發現有部分商品沒有結帳，她就要離開，其中有零錢包、洗面乳，而且洗銀水、太陽眼鏡還被破壞標籤，讓店員無法分辨是否為店內商品。

▲林姓女子偷竊畫面，同時請她從袋內拿出未結帳商品 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲林姓女子偷竊畫面，同時請她從袋內拿出未結帳商品 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲林姓女子偷竊畫面，同時請她從袋內拿出未結帳商品 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲林姓女子被店員請回店內。（圖／記者吳奕靖翻攝）

而且林姓女子為了掩飾偷竊，還刻意先結帳部分商品，以為這樣就不會被發現，不過知名生活用品店的店員、監視器以及相關防盜措施還是將她的偷竊行為曝光！但更讓林姓女子無法辯解的部分，就是她的隨身物品當中還有毒品吸食器，裡頭還有毒品殘渣，這個部分她無法解釋，最後警方依照竊盜以及毒品相關罪嫌將她移送法辦。

►152元就能除腳臭

ET快訊
地球上有蜘蛛網！　網驚：第一次看到
已婚帥消防員揪人妻「上摩鐵訓練」　被逮哀求：高抬貴手
快訊／中職第6隊真的有望！　立院三讀修正《運產條例》
魔王發威！她接觸Omicron確診者「1分鐘」染疫
快訊／台南交流道死亡車禍　1人慘死！肇事車逃逸
顏寬恒「御駕親征！」　開怪手拆自家招待所
快訊／台中確診5人足跡出爐！　去過這2間全聯
快訊／帽T殺手將返台！　國台辦：決定遣返
LINE Pay個資外洩逾13萬件！　台灣用戶也受害
夜開台11線遇紅衣女　他詭笑駛近草叢秒癱睡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

趁周年慶搶便宜　通緝犯見警「掉頭穿越馬路」遭攔查漏餡了

渣男繼父收押！　「謝謝　愛你呦」6歲兒稚嫩童音報平安

已婚帥消防員揪人妻摩鐵「滅火」　被逮哀求高抬貴手結果出爐

快訊／台南麻豆交流道匣道路口車禍　機車騎士遭輾死肇事車輛逃逸

「奪命視線死角」畫面曝！曳引車轉彎猛撞機車　捲車底2人傷送醫

高雄女賣場「夾藏闖關」被抓包　竟嗆：店家有義務提醒我結帳

3度酒駕拒繳罰款21萬元　執行署這個動作讓他嚇到馬上繳清　

「鋼板雨瀑」狂下！高雄騎樓天花板詭異砸落　10多輛機車慘了

高嘉瑜自白書「57字全文」曝光！　昏迷遭拍19秒惡魔片

疫苗黃牛林秉樞！無恥收10萬「幫插偷打」　商界爆：他很會吹

6女欲往高台山導航誤闖露營區　業者火大擋車「關鐵門捶引擎蓋」

劉品言認《華燈》尷尬一幕沒設計過！　更衣完「被揪亮點」網：想重播

眼鏡男付100塊「老闆低頭又抽回」　早餐店疑遇霸王餐反被嗆：走著瞧

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

歸剛欸！俄國水母斷頭超神配音　還有「歌曲版」網讚：最狂迷因

火車誤點！軍校生「立正30分鐘」 網友讚爆：令人安心的人形立牌

咬死3歲童...進收容所撒嬌想討摸　上千網友請願「勿安樂死比特犬」

三峽「幼童衝路中央」女駕駛急剎　剩一車距險撞上！網：非第一次

想闖黃燈！前車突急剎來不及反應　後方騎士「直直撞」2人倒地掛彩

新車遭狠撞！聚餐收到哨兵警報　釀禍Ubike男童慌張「肇事逃逸」

趁周年慶搶便宜　通緝犯見警「掉頭穿越馬路」遭攔查漏餡了

渣男繼父收押！　「謝謝　愛你呦」6歲兒稚嫩童音報平安

已婚帥消防員揪人妻摩鐵「滅火」　被逮哀求高抬貴手結果出爐

快訊／台南麻豆交流道匣道路口車禍　機車騎士遭輾死肇事車輛逃逸

「奪命視線死角」畫面曝！曳引車轉彎猛撞機車　捲車底2人傷送醫

高雄女賣場「夾藏闖關」被抓包　竟嗆：店家有義務提醒我結帳

3度酒駕拒繳罰款21萬元　執行署這個動作讓他嚇到馬上繳清　

「鋼板雨瀑」狂下！高雄騎樓天花板詭異砸落　10多輛機車慘了

高嘉瑜自白書「57字全文」曝光！　昏迷遭拍19秒惡魔片

疫苗黃牛林秉樞！無恥收10萬「幫插偷打」　商界爆：他很會吹

疫情後中華女壘首場國際賽　U18世界盃首戰扣倒哥倫比亞

年度最受歡迎Emoji又是它！連5年居冠　疫情相關只有這2個上榜

急診醫：今年冬天異常反常！原因曝「紮實感受到生存危機」

趁周年慶搶便宜　通緝犯見警「掉頭穿越馬路」遭攔查漏餡了

渣男繼父收押！　「謝謝　愛你呦」6歲兒稚嫩童音報平安

大腳怪躲樹林拉屎？黑毛猿人暴走畫面網瘋傳　專家：可能是真的

月入26萬開豪車！賓士男母胎單身嘆「女孩沒眼光」　網見手指秒懂

遭爆和年輕女「十指緊扣」　健保署長李伯璋：過度解讀、問心無愧

珍妮佛勞倫斯挺孕肚美到發光　DIOR斗篷禮服展女神氣勢

地球上有蜘蛛網！　網驚：第一次看到

屏東女騎士等紅燈遭拖板車輾過　當場身亡...網嘆：這路口超危險

社會熱門新聞

高嘉瑜「19秒逼供片」畫面曝光　左手臂濺血！奄奄一息

林秉樞玩很大　私密檔驚見「富可敵國貴婦」

女友約砲「聊一下就上床」　男大生暴怒性侵

比特犬咬死童家長被罵爆！他見疑點翻轉

台中工人吵架　竟操控怪手打架

林秉樞的2300萬是P的！　密友起底真實身家：連卡都沒有

民進黨4大咖立委合照林秉樞　一個動作淪配角

高嘉瑜自白書「57字全文」曝！昏迷遭拍19秒惡魔片

林秉樞手機「4私密資料夾」曝光　圖片破萬張！受害超過上百人

即／21歲無業男失控「持刀狂砍」　酒客臟器外露慘死

恐怖老闆攔6女搥車！一查竟是違法露營區

疫苗黃牛林秉樞！無恥收10萬「幫插偷打」

林秉樞「惡劣奪產」手法曝　親友狂勸高嘉瑜快走

山友失聯13天！跑山獸加入搜救

更多熱門

相關新聞

高雄騎樓天花板詭異砸落　10多輛機車慘了

高雄騎樓天花板詭異砸落　10多輛機車慘了

高雄市深夜一間超商的騎樓天花板竟然意外掉落，還好沒有砸傷人，但是停在騎樓的機車就沒有那麼幸運了，總共有十多台機車遭到壓毀。

法國妹「想嫁給八家將」　北捷遇到愛成高雄媳婦

法國妹「想嫁給八家將」　北捷遇到愛成高雄媳婦

即／高雄豪宅竄火！「玩具賓士車」沒充電自燃　

即／高雄豪宅竄火！「玩具賓士車」沒充電自燃　

女通緝犯家中被逮　皮包內搜出海洛因

女通緝犯家中被逮　皮包內搜出海洛因

「公司沒錢你要幫忙」　低收社工3年捐薪15萬

「公司沒錢你要幫忙」　低收社工3年捐薪15萬

關鍵字：

高雄女子偷竊毒品結帳寶雅

讀者迴響

熱門新聞

高嘉瑜「19秒逼供片」畫面曝光　左手臂濺血！奄奄一息

林秉樞玩很大　私密檔驚見「富可敵國貴婦」

女友約砲「聊一下就上床」　男大生暴怒性侵

少婦包浴巾等外送　老公怒打死人

即／清水5確診外籍船員足跡出爐

快訊／台中清水深夜傳載走2確診　衛生局回應了

比特犬咬死童家長被罵爆！他見疑點翻轉

她-196度冷凍30年等復活　尪早有新歡

900人視訊傻眼　CEO：你各位被解雇了

《魷魚》韓美女拍露點床戲「老公美國看到」

新娘身後偷牽正妹！真相讓本人氣炸

小甜甜女兒才5個月爆新婚危機！抱怨老公「恐變單親」

軍校生直挺讓位30分鐘　榮譽假1天

阿堂鹹粥刪文被抓包！嘆「良心經營」翻白眼：何苦呢？

女技師太貼　陸警禁特殊掏耳姿勢

更多

最夯影音

更多
6女欲往高台山導航誤闖露營區　業者火大擋車「關鐵門捶引擎蓋」

6女欲往高台山導航誤闖露營區　業者火大擋車「關鐵門捶引擎蓋」
劉品言認《華燈》尷尬一幕沒設計過！　更衣完「被揪亮點」網：想重播

劉品言認《華燈》尷尬一幕沒設計過！　更衣完「被揪亮點」網：想重播

眼鏡男付100塊「老闆低頭又抽回」　早餐店疑遇霸王餐反被嗆：走著瞧

眼鏡男付100塊「老闆低頭又抽回」　早餐店疑遇霸王餐反被嗆：走著瞧

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

歸剛欸！俄國水母斷頭超神配音　還有「歌曲版」網讚：最狂迷因

歸剛欸！俄國水母斷頭超神配音　還有「歌曲版」網讚：最狂迷因

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面