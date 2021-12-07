高雄女賣場「夾藏闖關」被抓包　竟嗆：店家有義務提醒我結帳

▲林姓女子偷竊畫面，同時請她從袋內拿出未結帳商品 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名女子在連鎖知名生活用品賣場偷竊，雖然部分商品有結帳，但其中夾藏沒有結帳的零錢包、洗面乳等，當場被店員查到，沒想到這名女子竟然開嗆「店家有義務要提醒她結帳」，這樣的回答，讓員警超傻眼，最後將她移送法辦。

5日一名女子前往新興區一家連鎖知名生活用品店偷竊，不過44歲的林姓女子在結帳台還是一臉氣呼呼，反嗆店員自己身上還有三千元現金，而且「店員有義務要提醒她結帳」，絕對沒有偷竊意圖，只是忘記了！這讓員警很傻眼，原來這名女子被店家發現有部分商品沒有結帳，她就要離開，其中有零錢包、洗面乳，而且洗銀水、太陽眼鏡還被破壞標籤，讓店員無法分辨是否為店內商品。

▲林姓女子偷竊畫面，同時請她從袋內拿出未結帳商品 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲林姓女子被店員請回店內。（圖／記者吳奕靖翻攝）

而且林姓女子為了掩飾偷竊，還刻意先結帳部分商品，以為這樣就不會被發現，不過知名生活用品店的店員、監視器以及相關防盜措施還是將她的偷竊行為曝光！但更讓林姓女子無法辯解的部分，就是她的隨身物品當中還有毒品吸食器，裡頭還有毒品殘渣，這個部分她無法解釋，最後警方依照竊盜以及毒品相關罪嫌將她移送法辦。