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偷竊電纜線嚴重影響民眾用電　學甲警夜間出擊擊落竊嫌

▲台南市警學甲分局警方在新營區嘉芳街，將38歲林嫌緝獲，起獲犯案工具及持有毒品安非他命3包、毒品咖啡包1包、毒品吸食器、磅秤等物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警學甲分局警方在新營區嘉芳街，將38歲林嫌緝獲，起獲犯案工具及持有毒品安非他命3包、毒品咖啡包1包、毒品吸食器、磅秤等物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警學甲分局2021年10月中陸續接獲3起電纜線遭竊案，警方成立專案小組進行追查、跟監蒐證，透過各項資訊及數據分析發現38歲林姓男子涉有重嫌，11月28日晚上警方出擊，將林嫌拘提到案，起獲作案工具及安毒，全案依竊盜、毒品罪嫌送辦。

▲台南市警學甲分局警方在新營區嘉芳街，將38歲林嫌緝獲，起獲犯案工具及持有毒品安非他命3包、毒品咖啡包1包、毒品吸食器、磅秤等物。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警學甲分局警方在新營區嘉芳街，將38歲林嫌緝獲，起獲犯案工具及持有毒品安非他命3包、毒品咖啡包1包、毒品吸食器、磅秤等物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方指出，林嫌作案皆鎖定鄉下夜色昏暗、人煙稀少之偏僻地區竊取電纜線。警方於11月28日晚上7時許，在新營區嘉芳街，利用38歲林嫌（目前無業）將車停放於巷內之際，警方從巷口兩面包夾，致林嫌難逃法網，並持檢察官核發之拘票將林嫌逮捕，當場查獲林嫌竊取電纜線所使用之犯案工具及持有第二級毒品安非他命3包、毒品咖啡包1包、毒品吸食器、磅秤等物，全案依竊盜、毒品罪嫌移送台南地檢署偵辦，並擴大偵辦追查贓物中。

▲台南市警學甲分局警方在新營區嘉芳街，將38歲林嫌緝獲，起獲犯案工具及持有毒品安非他命3包、毒品咖啡包1包、毒品吸食器、磅秤等物。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警學甲分局警方在新營區嘉芳街，將38歲林嫌緝獲，起獲犯案工具及持有毒品安非他命3包、毒品咖啡包1包、毒品吸食器、磅秤等物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

學甲警分局長王子雄表示，偷竊電纜線嚴重影響民眾用電，警方對於危害民眾生命及財產安全之案件，警方都會鍥而不捨全力查緝，針對轄內偏遠地區加強巡守，均秉持案件「有案必查」及「嚴辦到底」的決心，以維護轄內治安。

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