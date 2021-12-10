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快訊／北市跨年是否續辦？　柯文哲：這2、3天有不明個案就停

▲▼臺北最High新年城2021跨年晚會-101煙火。（圖／記者黃克翔攝）

▲台北最High新年城2021跨年晚會-101煙火。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳家祥／台北報導

時隔35天再度出現確診個案。針對跨年是否續辦，台北市長柯文哲表示，很多人都在問台北燈節、跨年、愛無限、西門町促銷活動等，很多活動再辦，要怎麼因應，「新常態精神是有多證據做多少事，我們把sop定好，若這2、3天出現不明病例 ，這些活動就要關閉」。

柯文哲強調，新常態不要太緊張，如果現在安全，那也不贊成活動都要關掉，所以假設要舉辦，有新證據減量就減量，當然廠商損失用保險機制處理。

指揮中心指出，個案已經咳嗽1週，直到8日嗅覺、味覺異常，主動就醫，才驗出PCR陽性，初判是工作場域受汙染，導致不慎感染，目前判定該研究人員是感染變異株Delta。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，個案2次PCR都是陽性，第1次Ct值15、第2次Ct值23，主要症狀就是咳嗽、嗅味覺異常，大致狀況還不錯，咳嗽症狀在通報時已經有所改善。

柯文哲表示，從昨天晚上到現在大家都知道台灣新增本土案例，這是在中研院P3實驗室的助理研究員，工作內容就是處理新冠肺炎的研究。媒體上說什麼被老鼠咬到，但全世界數據並沒有動物傳人的案例，更有可能是實驗室再處理病毒的外洩事件。

柯文哲說，昨天發生後就組成疫調小組，初步事先匡列94人居家隔離，PCR陸陸續續做完，其中87位PCR陰性，其他陸續再追。調查小組繼續去中研院做詳細調查，要查到底怎麼洩出來的。

柯文哲強調，今天要做的除了人員調查還包括案件，醫學上的知識不太可能是動物傳人，應該是外洩，「整個環境要檢查一遍」。黃珊珊則表示，該個案被老鼠咬2次。
 

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