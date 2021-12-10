台灣曾出9億幫尼加拉瓜蓋MLB認證球場、協助災後重建

記者陶本和／台北報導

我國友邦尼加拉瓜10日與台灣斷交，不過在2017年時，尼國新建的國家棒球場落成啟用，這是被美國職棒大聯盟（MLB）認可的球場。該座球場，台灣本來援助9億元新台幣，不過2014年尼國發生地震、水災，後來則將款項挪用於災後重建。

▲由台灣捐助建設的尼加拉瓜棒球場將開幕。（圖／翻攝自EL 19 DIGITAL）



對於尼加拉瓜這座棒球場，外交部當時表示，尼加拉瓜首都馬拿瓜原設有一國家棒球場，以紀念尼國著名的美國職棒大聯盟投手Dennis Martínez命名，但1949年啟用至今已70年，設施老舊且有安全疑慮。

因此，在2010年時，尼國總統奧德嘉為推展棒球運動，並決心讓尼國選手使用國際級水準的棒球場，邀請台灣的專家前往勘查，最後尼國政府接受我國專家建議遷址重建，並維持原名。

本來台灣計畫援助3000萬美元（約9億新台幣）用於該球場的興建，但是在2014年時，尼加拉瓜發生嚴重地震、水災，後來經過雙方同意，就將這筆款項改用於災後重建。

不過，在2017年時，為展現兩國邦誼，當時在球場落成時，也有邀請台灣代表隊前往尼國參加啟用儀式，並在當地進行為期三天的友誼賽，為台尼邦誼寫下新頁。