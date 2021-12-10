快訊／友邦尼加拉瓜與台斷交　3關鍵因素曝光

記者呂晏慈／台北報導

我國友邦尼加拉瓜宣布與台灣斷交，外交部10日聲明，我國政府至感痛心與遺憾，為維護國家主權及尊嚴，我國決定自即日起終止與尼加拉瓜共和國的外交關係，全面停止雙邊合作及援助計畫，撤離大使館及技術團人員。據指出，尼加拉瓜與我國斷交共有3關鍵因素，其中尼加拉瓜長年領袖奧蒂嘉（Daniel Ortega）在今年11月贏得連續第4個總統任期後，政敵不是入獄就是流亡海外，引發國際社會強烈批評，且國際制裁也使尼國經濟壓力劇增。

▲尼加拉瓜總統奧蒂嘉被指控為謀求連任而逮捕反對派陣營人士。（資料照／達志影像／美聯社）

據指出，尼加拉瓜於今年11月7日舉行總統大選，由奧德嘉總統及穆麗優副總統勝選連任。由於在選舉過程中，奧德嘉政府持續對反對派總統初選可能候選人等異議人士進行逮捕等全面性打壓作為，遭到國際民主社會的普遍譴責與制裁，迄今包括美、英、歐盟及美洲國家組織（OAS）等40餘國及國際組織均拒絶承認尼國選舉結果。

此外，台灣身為民主陣營的一員，曾呼籲尼方應遵循民主機制處理與不同政黨或意見人士的爭端，以符合其國家人民的利益。

據指出，第三個原因是，由於國際制裁使尼國經濟壓力更大，但奧德嘉政府對此採取更強烈的抗議與反擊，除主動宣布退出美洲國家組織之外，更與包括中國等威權集團靠攏，日前接二連三指派高階首長出席與中國有關的視訊會議，並與中方接觸表達願意接受「一中原則」的協商，並派財長訪問俄國簽署協議進行核能方面的合作。