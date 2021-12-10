檢疫員不怕被感染！　新冠自動檢測機曝光「一天2500管樣本」

▲ 新冠肺炎自動化檢測設備 ，一天可做2500管樣本，提升檢測效率。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／廈門報導

第13屆海峽論壇明(10日)在廈門正式登場，廈門海滄區生物醫藥港，有五家科技生意醫療公司難得對外開放交流採訪。《東森新媒體ETtoday》記者前往採訪廈門安普利生物工程公司，業者近期研發新冠肺炎自動化檢測設備，機械化驗取代傳統人力，一天可以檢測2500管樣本，檢疫員減少感染風險。新黨主席吳成典參觀後表示，如有機會都想購買一台回台灣做選民服務，提升檢疫效率。

原本是小漁村的廈門海滄區，一開始發展工業園區，如今再升級成為海滄廈門生物醫藥港，主要聚焦積體電路、生物醫藥、新材料三大新興產業。目前已躋身大陸生物技術發展中心發佈的全國生物醫藥產業園區綜合競爭力50強榜單第12位，成為長三角和珠三角之間、海峽西岸產業集聚度最高、創新研發轉化能力最強的生物醫藥產業基地。

▲ 市場唯一採用全外排層流通風系統的自動化檢測設備，保證一線人員安全 。（圖／記者任以芳攝）

《東森新媒體ETtoday》記者走訪廈門安普利生物工程公司，首次對外展示流通風系統的自動化檢測設備。自從疫情爆發後，傳統人工檢測耗時，遇上大量樣本篩檢速度更慢。如今這台自動化檢測設備不但能減輕檢疫員任務，還能降低被感染風險。

檢測自動化機械採取全通風，一天可檢測2500管樣本/台/人，採用10混一可以檢測2.5萬人份/台/人。目前大陸江蘇、河南、湖北等地採購1000多台設備在運行，是新冠核酸檢測的主力軍。

廈門安普利生物工程董事長魏超介紹，「漳州市醫院採購了10台Anadas9850，常規時期每天3000管樣本，只需4個人。一個排班組就能輕鬆完成，如果遇到大規模篩查時期，一天檢測量可以實現25萬人份。」

另一家重點參訪的生醫公司是廈門海滄寶太生物科技，疫情期間，該公司以生產檢測試劑聞名，被大陸稱為是進入國際體外檢測試劑的前鋒戰隊，也廈門市新冠檢測試劑出口量最大的企業。

▲ 新黨主席吳成典參訪廈門萬泰滄海生物技術有限公司。（圖／記者任以芳攝）

除了新冠疫情相關研發，大陸慢性乙肝感染者約7000萬人，治療肝病也是大陸很重視項目之一。其中，廈門萬泰滄海生物技術有限公司是目前福建省內唯一從事疫苗研發生產的民營科技企業，研製出全球首創的重組戊肝疫苗。

廈門特寶生物截至2021年10月，累計入組患者近16000例，臨床治癒近3000例，臨床治癒率達30%以上，為全球首個臨床治癒病例突破千人的臨床研究項目。

目前園區是否與台灣有合作？廈門生物醫藥港副總經理李曄受訪時指出，確實有大陸企業和台灣深度技術合作，具體涉台有二、三十家，大概佔整個園區體10%左右。大陸的生物科技發展還是很看好與台灣合作交流，可惜疫情期間執行有困難。

▲廈門特寶生物研發治療肝病藥物。（圖／記者任以芳攝）

來自台灣的曾子晏博士，目前是廈大要學院轉化醫學中心執行主任。透過這次參訪，他表示，台灣還剩下兩優勢大領域可以和大陸深度合作。一個是幹細胞診療，包含免疫細胞治療、幹細胞治療。第二是如何把人工智能能用在大健康領域，比如預防衰老、老人康復等數據分析，台灣有實力但沒市場，大數據的總累積來源一定也是要靠大陸這邊。

目前「中國製造2025」是大陸新政策目標，生物醫藥和健康產業都是海滄區兩級政府高度重視生物醫藥產業發展，台商若能搭上這班車，對於未來生物科技產業鍊發展將會更有交流合作空間。