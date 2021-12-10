　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

檢疫員不怕被感染！　新冠自動檢測機曝光「一天2500管樣本」

▲▼ 海滄廈門港、生物醫藥 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 新冠肺炎自動化檢測設備 ，一天可做2500管樣本，提升檢測效率。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／廈門報導

第13屆海峽論壇明(10日)在廈門正式登場，廈門海滄區生物醫藥港，有五家科技生意醫療公司難得對外開放交流採訪。《東森新媒體ETtoday》記者前往採訪廈門安普利生物工程公司，業者近期研發新冠肺炎自動化檢測設備，機械化驗取代傳統人力，一天可以檢測2500管樣本，檢疫員減少感染風險。新黨主席吳成典參觀後表示，如有機會都想購買一台回台灣做選民服務，提升檢疫效率。

原本是小漁村的廈門海滄區，一開始發展工業園區，如今再升級成為海滄廈門生物醫藥港，主要聚焦積體電路、生物醫藥、新材料三大新興產業。目前已躋身大陸生物技術發展中心發佈的全國生物醫藥產業園區綜合競爭力50強榜單第12位，成為長三角和珠三角之間、海峽西岸產業集聚度最高、創新研發轉化能力最強的生物醫藥產業基地。

▲▼ 新冠自動檢驗機、廈門、廈門安普利生物工程有限公司 。（圖／業者提供）

▲ 市場唯一採用全外排層流通風系統的自動化檢測設備，保證一線人員安全 。（圖／記者任以芳攝）

《東森新媒體ETtoday》記者走訪廈門安普利生物工程公司，首次對外展示流通風系統的自動化檢測設備。自從疫情爆發後，傳統人工檢測耗時，遇上大量樣本篩檢速度更慢。如今這台自動化檢測設備不但能減輕檢疫員任務，還能降低被感染風險。

檢測自動化機械採取全通風，一天可檢測2500管樣本/台/人，採用10混一可以檢測2.5萬人份/台/人。目前大陸江蘇、河南、湖北等地採購1000多台設備在運行，是新冠核酸檢測的主力軍。

廈門安普利生物工程董事長魏超介紹，「漳州市醫院採購了10台Anadas9850，常規時期每天3000管樣本，只需4個人。一個排班組就能輕鬆完成，如果遇到大規模篩查時期，一天檢測量可以實現25萬人份。」

另一家重點參訪的生醫公司是廈門海滄寶太生物科技，疫情期間，該公司以生產檢測試劑聞名，被大陸稱為是進入國際體外檢測試劑的前鋒戰隊，也廈門市新冠檢測試劑出口量最大的企業。

▲▼ 海滄廈門港、生物醫藥 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 新黨主席吳成典參訪廈門萬泰滄海生物技術有限公司。（圖／記者任以芳攝）

除了新冠疫情相關研發，大陸慢性乙肝感染者約7000萬人，治療肝病也是大陸很重視項目之一。其中，廈門萬泰滄海生物技術有限公司是目前福建省內唯一從事疫苗研發生產的民營科技企業，研製出全球首創的重組戊肝疫苗。

廈門特寶生物截至2021年10月，累計入組患者近16000例，臨床治癒近3000例，臨床治癒率達30%以上，為全球首個臨床治癒病例突破千人的臨床研究項目。

目前園區是否與台灣有合作？廈門生物醫藥港副總經理李曄受訪時指出，確實有大陸企業和台灣深度技術合作，具體涉台有二、三十家，大概佔整個園區體10%左右。大陸的生物科技發展還是很看好與台灣合作交流，可惜疫情期間執行有困難。

▲▼ 海滄廈門港、生物醫藥 。（圖／記者任以芳攝）

▲廈門特寶生物研發治療肝病藥物。（圖／記者任以芳攝）

來自台灣的曾子晏博士，目前是廈大要學院轉化醫學中心執行主任。透過這次參訪，他表示，台灣還剩下兩優勢大領域可以和大陸深度合作。一個是幹細胞診療，包含免疫細胞治療、幹細胞治療。第二是如何把人工智能能用在大健康領域，比如預防衰老、老人康復等數據分析，台灣有實力但沒市場，大數據的總累積來源一定也是要靠大陸這邊。

目前「中國製造2025」是大陸新政策目標，生物醫藥和健康產業都是海滄區兩級政府高度重視生物醫藥產業發展，台商若能搭上這班車，對於未來生物科技產業鍊發展將會更有交流合作空間。

►男士平口褲才45元！破盤價手刀搶

ET快訊
快訊／尼加拉瓜宣布「與台灣斷交」：世界只有一個中國
實驗室女11天雙北狂跑4餐廳+4商場！　13足跡網傻眼「累死
快訊／北檢聲押「新店帽T殺手」！逃陸16天遣返　疑有共犯
20多歲實驗室女染Delta「男友驗出陰性」　10天跨雙北6
女研究員染Delta「85人漏夜採檢」！陳時中、王必勝深夜急

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

檢疫員不怕被感染！　新冠自動檢測機曝光「一天2500管樣本」

7歲女兒玩水2分鐘消失溺死！　溫泉酒店「反告爸爸」求償百萬

海峽論壇11日正式開幕 　聚焦4項特點「升級」雲視訊

國台辦：美方一些人把台灣當棋子「玩火者必自焚」

不甩統戰說！海峽論壇明10日登場　陸官方：好飯不怕晚

美擬禁止進口涉疆產品　大陸商務部：將採取必要措施

日本未對北京冬奧表態　陸：已全力支持東奧「現在輪到日方！」

陸太空人首次在太空站授課！　王亞平秀臥舖牆上滿滿愛女照片

小米「造芯計劃」新進展　斥資65億元成立IC設計公司

河南天降「火流星」引千人淘寶　民眾帶被子上山盼撿隕石致富

玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼

台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快

《炮仔聲》許瀞蔆車禍意外！　國道開一半撞障礙物「車頭全毀」

嫌犯替母出氣「殺父分屍」拋水溝　被逮激動喊：媽媽怎熬過這一晚

王少偉爆戀上「性學博士」許藍方！ 親曝兩人關係…鬆口認：她不一樣

汽車升降機故障急墜！秒變大怒神　男女連人帶車「1F➝B2」重摔受傷

17歲正妹「蚊子當寵物」幫取名 露白皙美腿餵食...享受鮮血大餐

福原愛曝為張繼科準備「專屬餅乾」　陸網喊話：嫁來中國！…日網傻眼

「永和無頭屍」兇手抓到了！　失智母遭家暴兒幫出氣殺父分屍

耶誕城=板橋人惡夢？交通黑暗期　妹子怒飆台語：情侶一直親被閃瞎

檢疫員不怕被感染！　新冠自動檢測機曝光「一天2500管樣本」

7歲女兒玩水2分鐘消失溺死！　溫泉酒店「反告爸爸」求償百萬

海峽論壇11日正式開幕 　聚焦4項特點「升級」雲視訊

國台辦：美方一些人把台灣當棋子「玩火者必自焚」

不甩統戰說！海峽論壇明10日登場　陸官方：好飯不怕晚

美擬禁止進口涉疆產品　大陸商務部：將採取必要措施

日本未對北京冬奧表態　陸：已全力支持東奧「現在輪到日方！」

陸太空人首次在太空站授課！　王亞平秀臥舖牆上滿滿愛女照片

小米「造芯計劃」新進展　斥資65億元成立IC設計公司

河南天降「火流星」引千人淘寶　民眾帶被子上山盼撿隕石致富

《華燈》郭雪芙靠「168斷食法」維持魔鬼身材　5步驟成功執行小訣竅

快訊／尼加拉瓜宣布「與台灣斷交」：世界只有一個中國

瑞軒隱匿VIZIO資產涉內線交易　吳春發父子３人聲押禁見

Omicron擴散非洲確診「一周內翻倍」　南非住院率仍低

網軍公司有10多家　過半都和綠營長期合作！發文價碼曝光

中國升級經濟抵制立陶宛　美國喊話企業「睜大眼」

中研院女「被鼠咬」染Delta？　專家列2疑點：男友陰性更離奇

英國外相喊話自由世界：停止「向內看」　積極應對中俄

結束伊拉克作戰任務　美國為首聯軍轉成顧問角色

恐嚇高嘉瑜「網軍」身分曝光　斗內千元嗆：妳不堪事想被公開？

王少偉爆戀上「性學博士」許藍方！ 親曝兩人關係…鬆口認：她不一樣

大陸熱門新聞

女兒玩水溺死　酒店怒告爸爸求償

她-196度冷凍30年等復活　尪早有新歡

今年海峽論壇聚焦4特點

國台辦：警告美方某些人「玩火者必自焚」

不怕被感染！新冠自動檢測機曝光

「趙薇的兒子」找到了！ 養母首發聲卻惹眾怒

河南天降「火流星」引千人淘寶 民眾帶被子上山盼撿隕石致富

「趙薇的兒子」找到了！　拒和親生父母回家遭批

人妻親餵老闆母乳爆命案　偵訊時「嚇到噴奶」

日本未對冬奧表態　陸：已全力支持東奧

古代「人彘」斷手足還要以銅灌耳 兩朝寵妃皆因妒遭此酷刑

快手傳大砍30%員工　逾35歲主管也在名單內

年輕夫妻一起洗澡離奇雙亡！留下8個孩子成孤兒

超市「天降小女孩」撞破天花板！

更多熱門

相關新聞

實驗室20多歲女染疫不尋常！名醫疑點

實驗室20多歲女染疫不尋常！名醫疑點

連續35天本土0確診破功，中央研究院南港P3實驗室20多歲女員工，因11月中旬接觸過病原，11/26出現輕微咳嗽，直到12/8症狀加劇自行就醫採檢確診。前台大醫師林氏璧分析這起個案有4大關鍵，直指女患者潛伏期有點久、病毒量高不太尋常，合理懷疑她可能是在11月底、12月初才染疫，其中疫調更要特別小心這段時間接觸史的人，可能傳染。

確診女曾到大安某餐廳、南港Global Mall　柯文哲呼籲：口罩戴好！

確診女曾到大安某餐廳、南港Global Mall　柯文哲呼籲：口罩戴好！

快訊／P3實驗室女染疫匡列69人　黃珊珊：還有400多名員工待採檢

快訊／P3實驗室女染疫匡列69人　黃珊珊：還有400多名員工待採檢

南港P3實驗室1員染疫！北市匡列至少50人

南港P3實驗室1員染疫！北市匡列至少50人

「實驗室女」足跡曝　行經台北京站業者急停業清消

「實驗室女」足跡曝　行經台北京站業者急停業清消

關鍵字：

海峽論壇廈門海滄新冠疫情檢疫檢驗

讀者迴響

熱門新聞

說斷就斷、分手後最絕情的3大星座

時空穿越者困2021　預言12月有2大事

嘉義高二弟擺攤養家…鳳梨一聽開車尋人「用新台幣下架」

鄧佳華6性病套餐檢查結果曝光！

這科系「最沒前途」卻一堆人讀？　鄉民秒認同：超奴

水神來了！2波變天時間表冷探15°C

女星嗨慶生「上下全脫了」！　美胸翹臀太火辣

「北臉」能接班極度乾燥？網搖頭揭關鍵2點

台北女追劇驚見「母被性侵影片」崩潰！男友遞1張紙條認了

從指甲看健康！「杵狀甲」恐是癌症訊號

獨／王少偉酒駕「打包」許藍方回香閨　經紀公司證實兩人關係

P3實驗室爆陽性個案！知情人士：Ct值相當低

鄧佳華真的要拍AV了！「片商正式簽約」女優超火辣

外送員霸王騎中和　正義哥怒：讓他沒工作

南港女研究員染Delta　男友篩檢「陰性」

更多

最夯影音

更多
玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼

玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼
台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快

台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快

《炮仔聲》許瀞蔆車禍意外！　國道開一半撞障礙物「車頭全毀」

《炮仔聲》許瀞蔆車禍意外！　國道開一半撞障礙物「車頭全毀」

嫌犯替母出氣「殺父分屍」拋水溝　被逮激動喊：媽媽怎熬過這一晚

嫌犯替母出氣「殺父分屍」拋水溝　被逮激動喊：媽媽怎熬過這一晚

王少偉爆戀上「性學博士」許藍方！ 親曝兩人關係…鬆口認：她不一樣

王少偉爆戀上「性學博士」許藍方！ 親曝兩人關係…鬆口認：她不一樣

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面