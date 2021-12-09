確診女曾到大安某餐廳、南港Global Mall　柯文哲呼籲：口罩戴好！

▲台北市長柯文哲。（資料圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市南港區中研院P3實驗室1名年輕女性人員，因為在做新冠肺炎實驗時不小心染疫，期間還到過雙北市許多地區，引發民眾擔憂。台北市長柯文哲9日晚間表示，確診者曾到京站廣場、大安區餐廳、南港Global Mall等地，目前已清消完畢，「請市民朋友不用緊張，口罩戴好，我們繼續認真防疫！」

柯文哲9日於臉書指出，今天台灣新增一例本土確診，個案是一位新北市民，曾在南港工作，北市接到訊息後，立刻啟動疫調工作，以及相應的防疫作為。

柯文哲提到，目前個案曾經的足跡，包含台北京站時尚廣場、 大安區餐廳、 南港Global Mall等地，目前皆已清消處理、個案在感染期內用餐的場所，也已經在下午進行環境清消，靜置24小時。接下來，北捷場站的清消頻率將由原4小時加密為2小時；列車營運時間清消頻率，由原8小時加密為4小時。

柯文哲說，跟個案有接觸的親友同事，已安排採檢，其他同場域的工作人員，也需做好自主健康管理。目前南港健康服務中心的同仁還在進行疫調作業中，北市10日上午9時30分將召開記者會向大家說明最新的狀況，「請市民朋友不用緊張，口罩戴好，我們繼續認真防疫！」