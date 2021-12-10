實驗室女「病毒量高」不尋常！名醫列發病疑點：不能排除社區染疫

▲汐止家樂福緊急閉店清消。（圖／業者提供）



記者許力方／台北報導

連續35天本土0確診破功，中央研究院南港P3實驗室20多歲女員工，因11月中旬接觸過病原，11/26出現輕微咳嗽，直到12/8症狀加劇自行就醫採檢確診。前台大醫師林氏璧分析這起個案有4大關鍵，直指女患者潛伏期有點久、病毒量高不太尋常，合理懷疑她可能是在11月底、12月初才染疫，其中疫調更要特別小心這段時間接觸史的人，可能傳染。

中央流行疫情指揮中心9日公布新增一例本土個案（案16816），為中研院20多歲女員工，打過2劑莫德納，已經離職；11月中旬工作過程中有接觸到病原，11/26出現輕微咳嗽，12/4咳嗽加劇，12/8出現嗅味覺異常，自行就醫採檢，於出現咳嗽症狀後13天確診，感染源仍在積極釐清中。

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▼指揮中心公布中研院前員工確診，足跡遍布雙北。（圖／指揮中心提供）



指揮官陳時中表示，目前不針對感染源做任何臆測，要等第一波檢驗出來才能做相關判斷，該個案在社區染疫可能性相對低，初判感染Delta病毒，足跡調查遍布雙北，包括北捷板南線南港站、淡水線東門站和京站、遠雄商場以及大三元酒樓、月見君餐廳等，較為複雜，目前匡列85人集中隔離採檢。

前台大感染科醫師林氏璧稍早接受《東森新媒體ETtoday》採訪時指出，0確診並非理所當然，國人要居安思危，近日新聞上都被Omicron佔據版面，「但你別忘記已經被證實能耐的魔王：Delta根本沒離開。」它已在歐洲、美國、韓國又再度燒起來，隨時都要攻破防線，過去Delta也已試著入侵台灣4次，後來都成功擋住病毒，希望這次也能一樣挺過。

針對本土確診案16816中研院女子，林氏璧解讀4大關鍵，第一，患者11月中旬在實驗室有接觸到病原，但11/26出現咳嗽症狀，這樣的潛伏期有點久，且到12/8發病都已經12天，Ct值仍可以高達15，病毒量較高，不太尋常，因此他認為，前面的輕微咳嗽不一定是新冠感染，且患者於7/26接種完成二劑莫德納，打完4個月保護力應該是還不錯的，若染疫，清除病毒的時間應比一般人快，「我擔心她不一定是11月中染疫的，如果是在11月底12月初比較合理。」

▼確診女子疫調狂跑百貨商場，曾到過南港環球購物中心、Citylink。（圖／記者許力方攝）



第二點，林氏璧判斷，目前尚不能排除在社區染疫的可能。如果可行應該要確認在實驗室中可能接觸的Delta病毒序列，看是否和患者是同一株。另外，疫調要持續謹慎的進行，「特別要小心11月底12月初的接觸史。」

第三點，若以患者11/26當作發病日來算，理論上她可以傳染他人的時間是從11/23-24日開始，但林氏璧推測，患者也許後期才感染新冠，也就是說「真的可能傳染人的時間可能也是11月底至12月初，這也是指揮中心公布足跡的時間落在11/27至今的原因吧？」

最後，林氏璧再次提醒，患者在公共場所活動史的足跡有用餐的地方，請大家特別注意，他知道很多人已經懶得掃簡訊實聯制，但在這種時候，實聯制就可以派上用場了，希望大家還是多多配合。

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