快訊／P3實驗室女染疫匡列69人　黃珊珊：還有400多名員工待採檢

&lt;br&gt;

【22：00 更新北市匡列人數為69人】

記者袁茵／台北報導

台北市南港區中研院P3實驗室1名年輕女性人員，因為在做新冠肺炎實驗時不小心染疫，引發熱議。台北市副市長黃珊珊9日晚間受訪時指出，目前為止北市匡列69人，第一圈居家隔離沒有問題，但同工作場域的其他同仁還有400多人，明天恐要透過精準疫調進行採檢，但這些人目前只是自我健康監測，所以正在溝通採檢方式、溝通方式。

黃珊珊9日晚間9時左右緊急到南港健康服務中心，接受媒體訪問時指出，北市接獲通報後，從9日下午開始做足跡調查跟疫調結果，每個所到過北市行政區的部分，就分工給各個行政區做清潔消毒跟匡列，目前為止匡了68人，北市居家隔離從幾個月前就要求全部入住防疫旅館，所以現在全移到集中檢疫所，中央也有幫忙提供一些空間。

黃珊珊提到，現在第一圈居家隔離沒問題，但現在討論的是，同工作場域還有400多名同仁有，可能明天要做精準疫調採檢，目前採檢方式、如何打電話聯絡人員都還在溝通當中。不過黃珊珊強調，這些人僅是自我健康監測，無法強制要求採檢，僅只能透過呼籲方式採檢。

至於採檢方式如何進行？黃珊珊說，目前正在溝通，本來是想用採檢車到中研院協助上班人員，但如果這些人不上班，那北市府的採檢方式為何，目前正在想辦法當中。

不過，黃珊珊晚間10時再補充，再多匡列1人，北市總計匡列69人。

▼台北市副市長黃珊珊。（圖／記者袁茵攝）