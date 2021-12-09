南港P3實驗室1員染疫！北市匡列至少50人　聯醫忠孝院區PCR站待命

▲忠孝醫院外觀。（圖／翻攝Google Maps）

記者袁茵／台北報導

台北市南港區中研院P3實驗室1名年輕女性人員，因為在做新冠肺炎實驗時不小心染疫，將使多天「本土+0」破功。據市府人員透露，目前初步匡列人數為50人，但這50人幾乎都是職場接觸者，並非全部住在台北市南港區，因此要照居住地點做匡列篩檢。

有讀者9日向《東森新媒體ETtoday》爆料，有一名在南港P3實驗室的人員，因在做新冠肺炎實驗時不小心染疫確診。針對此項爆料，北市府人員僅透露，北市已經有接獲通報，為1名居住在新北市、工作地在台北市的年輕女性染疫，尚在釐清染疫原因，且Ct值偏低，應為近期染疫；由於該案是在做實驗時確診，所以將列為本土病例，意指多天「本土+0」將破功。

面對南港P3實驗室有人員確診，市府人員向《東森新媒體ETtoday》表示，目前初步匡列人數為50人，且衛生局還在持續疫調當中，詳細數字還會再更動，而位在南港區的聯合醫院忠孝院區原本就有PCR採檢站，目前也已準備待命。

市府人員透露，這50名匡列者不見得全住在台北市南港區，要比照目前居住地的地點做匡列篩檢，假設居住地在新北市，會由北市衛生局通知新北衛生局做採檢，不然可能會造成人員大量移動等問題。