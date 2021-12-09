中研院女染Delta「足跡遍及雙北」　張上淳：公共場域感染機會小

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（9）晚宣布國內新增本土病例，為中研院實驗室人員，初判感染Delta病毒，無出國史，在社區內與出國感染可能性低，懷疑為工作中接觸病原感染，並且公布雙北足跡。指揮中心專家小組召集人張上淳表示，公布公共場域是希望民眾掌握，如果有共同活動史、出現症狀，就診時和醫師說明，而國內過去處理多次Delta病毒，公共場域得到的機會小。

▲專家諮詢小組召集人張上淳。（圖／指揮中心提供）

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中央流行疫情指揮中心今(9)日公布國內新增1例COVID-19本土確定病例(案16816)，為本國籍20多歲女性，曾任中央研究院基因體研究中心實驗室研究人員，近期無出入境紀錄，已接種2劑莫德納疫苗。個案於11月中旬工作過程曾接觸過病原，當下並無症狀；11月26日開始出現輕微咳嗽，12月4日咳嗽加劇，12月8日出現嗅、味覺異常，就醫採檢後，於今日確診。

指揮中心說明，因應本例本土確定病例，指揮中心已初步匡列相關接觸者共85人，均安排於集中檢疫所隔離，並進行採檢，其中1人（男友）為陰性，其餘接觸者持續匡列中。指揮中心進一步說明，在接獲醫院通報個案後，隨即安排疾病管制署防疫醫師、同仁至該實驗室進行調查，同時由專家諮詢小組張上淳召集人到場指導並召開會議，針對疫情及防治作為進行討論，採取措施包括：

一、個案所屬實驗室暫停使用，同樓層人員全數居家隔離。

二、調閱實驗室進出紀錄及錄影帶，以掌握可能接觸者及瞭解運作情形。

三、實驗室全棟人員12月10日停止上班，且於9日起自我健康監測，如有不適症狀立即聯絡衛生單位。

四、要求中央研究院10日內提出調查檢討報告，指揮中心將派生物安全專家調查小組前往該實驗室進行調查。

指揮中心進一步指出，依照該中心所訂定的「新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)之實驗室生物安全指引」，請各實驗室務必落實及查核相關規定，也提醒相關人員，注意下列事項，確保自身安全：

一、有關從事SARS-CoV-2檢驗研究相關實驗室之工作人員，應落實健康監測。

二、如實驗室工作人員出現疑似感染症狀，應主動通報實驗室主管並儘速就醫評估，並於就醫時主動告知醫師相關暴露風險。

三、操作SARS-CoV-2檢驗研究相關實驗室工作人員，應儘速完成COVID-19疫苗接種。

四、各設置單位之生物安全會應落實實驗室工作人員之健康監測管理。