曾去京站、大三元酒樓、搭板南線！P3實驗室確診女足跡曝光

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央研究院南港P3實驗室一名人員在做新冠肺炎實驗時不小心染疫，已確定列為本土個案（案16816）。指揮官陳時中今也公布初步足跡調查，包括京站、大三元酒樓，也曾搭乘捷運板南線。

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▲案16816活動史。（圖／指揮中心提供）

指揮官陳時中表示，該個案曾任中研院基因體研究中心的研究人員，10月中旬工作過程中接觸到病原，11月出現咳嗽，在社區染疫可能性相對低，個案也沒有出入境紀錄，相關接觸者是否有疑似個案，還要進一步調查，但因為工作場域具有風險，有接觸過相關病源，目前判定是本土案例。

陳時中說，雙北已經積極展開疫調，目前匡列85人隔離，全部都會送到集中檢疫所，並漏夜做採檢，男友目前採檢陰性，但也要送集中檢疫所隔離。

事件發生後，疾管署防疫醫師、專家小組也都到場了解，陳時中表示，個案所屬實驗室暫停使用，整棟樓層全列居家隔離，也調閱實驗室錄影帶掌握相關接觸者，全棟人明天停止上班，進行健康偵測，有不適症狀要立即聯絡衛生單位。

陳時中強調，目前已要求中央研究院10日內提出調查檢討報告，也會派生物安全專家調查小組前往該實驗室進行調查，且P3實驗室檢測人員要落實監康監測，如出現疑似感染症狀，要通報實驗室主管並儘速就醫評估，就醫要主動告訴醫師可能暴露風險，相關工作人員也要儘速完成疫苗接種。