獨／時隔35天再爆本土確診　北捷東門站、南港站傳足跡行經

記者陳家祥／台北報導

台灣維持0本土確診35天破功！《東森新媒體ETtoday》獨家掌握，有一名在南港P3實驗室的人員，因在做新冠肺炎實驗時不小心染疫確診，使多天「本土+0」破功。除了京站台北店、遠雄廣場、汐止家樂福外，據了解，台北捷運也傳出有足跡行經，目前初步匡列站點為東門站、南港站。

針對時隔35天再度爆出本土確診個案，北市府表示，已經有接獲通報，為1名居住在新北市、工作地在台北市的年輕女性染疫，尚在釐清染疫原因，且Ct值偏低，應為近期染疫。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日證實，有一名PCR檢測陽性個案，目前CDC、指揮中心專家小組召集人張上淳到現場指揮，隔離也展開疫調隔離；如果因為實驗染疫，會列在本土個案。

針對捷運傳出有確診足跡，北捷表示，接獲相關單位通知確診者足跡行經部分，已完成執行相關場站清消作業，敬請旅客安心搭乘。

北捷表示，場站清消頻率由原4小時加密為2小時；列車營運時間清消頻率，由原8小時加密為4小時；民眾進入捷運車站（含售票處、車站大廳等區域）、中山及東區地下街等，請全程佩戴口罩，於禁食線外保持社交距離下，得暫時脫口罩飲食，違反規定者，最高罰鍰1.5000元，並拒絕運送。

北捷表示，也提醒旅客電子票證加值或購買單程票，請多利用捷運自動售票機，多用機器減少人員接觸，防疫更安心。