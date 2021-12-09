獨／多天本土+0破功！　北市南港P3實驗室1人員「實驗時染疫」

記者袁茵／台北報導

台灣維持0本土確診多日，但有讀者9日向《東森新媒體ETtoday》爆料，有一名在南港P3實驗室的人員，因在做新冠肺炎實驗時不小心染疫確診，使多天「本土+0」破功。

針對此項爆料，北市府人員僅透露，北市已經有接獲通報，為1名居住在新北市、工作地在台北市的年輕女性染疫，尚在釐清染疫原因，且Ct值偏低，應為近期染疫；由於該案是在做實驗時確診，所以將列為本土病例，意指多天「本土+0」將破功。

而台北市衛生局未給予正面回應，僅說須由指揮中心公布後才能對外說明。