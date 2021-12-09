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注意！2大賣場最新「疫苗站分店、接種時程」一次看　贈品同步公開

▲▼家樂福設疫苗施打站。（圖／記者蕭筠攝）

▲家樂福全台目前有28間門市設有疫苗施打站。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

中央流行疫情指揮中心開放百貨、賣場設置新冠疫苗接種站。2大量販店今（9）日同步更新全台疫苗施打站設點進度、施打時程，及各門市加碼送的好康禮品，其中，家樂福已有28間店備有疫苗站，且有9分店提供「打疫苗一次送百元禮券加餐盒」，而愛買則有2分店加入行列。

▲▼為出清即將到期莫德納疫苗，衝高新冠疫苗覆蓋率，衛福部與超商通路全聯家樂福合作，在全台部分銷售據點開設疫苗接種站。免預約隨到隨打，還有禮盒獎品贈送，此舉果然吸引大批民眾前來接種站施打疫苗。圖為家樂福板橋店12/9，民眾排隊等待接種莫德納疫苗現況。（圖／記者湯興漢攝）

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▲▼家樂福共9店提供打疫苗送禮券或餐盒。（上圖／記者湯興漢攝；下圖／記者蕭筠攝）

▲▼家樂福設疫苗施打站。（圖／記者蕭筠攝）

家樂福全台最新疫苗站施打規劃如下：

南部區：
12月7日-12月12日：愛河店、五甲店、新楠店
12月9日-12月12日：鼎山店
12月10日：台南中華店
12月11日-12月12日：台南安平店

新北區：
12月9日、12月16日、12月18日：板橋店
12月10日、12月17日：新店店

桃園區 :
12月9日-12月12日：經國店
12月11日-12月12日：春日店、內壢店
12月18日-12月19日：經國店、春日店、內壢店

中部區：
12月9日：雲林北港店
12月10日：苗栗店
12月11日：嘉義北門店
12月11日：嘉義店
12月11日-12月12日：台中文心店、台中西屯店、台中豐原店、台中德安店、台中太平店、台中沙鹿店、台中青海店
12/台中中清店(場勘評估中)

東部區：
12/本周時間未定：宜蘭店

▲▼為出清即將到期莫德納疫苗，衝高新冠疫苗覆蓋率，衛福部與超商通路全聯家樂福合作，在全台部分銷售據點開設疫苗接種站。免預約隨到隨打，還有禮盒獎品贈送，此舉果然吸引大批民眾前來接種站施打疫苗。圖為家樂福板橋店12/9，民眾排隊等待接種莫德納疫苗現況。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼今上午有不少民眾到家樂福板橋店排隊施打疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼為出清即將到期莫德納疫苗，衝高新冠疫苗覆蓋率，衛福部與超商通路全聯家樂福合作，在全台部分銷售據點開設疫苗接種站。免預約隨到隨打，還有禮盒獎品贈送，此舉果然吸引大批民眾前來接種站施打疫苗。圖為家樂福板橋店12/9，民眾排隊等待接種莫德納疫苗現況。（圖／記者湯興漢攝）

家樂福打疫苗加碼送禮品如下：

施打贈送禮券：
100元禮券：南投店、彰化店、雲林斗六店、雲林虎尾店、北港店、宜蘭店、苗栗店
200元禮券：嘉義店、嘉義北門店、高雄鼎山店、高雄五甲店、高雄愛河店、高雄新楠店

施打贈禮：
新北市衛生局將贈送新北專用垃圾袋、口罩、清潔海綿、隔熱墊、面紙、環保購物袋等小物各別搭配，各施打站都有不同組合。

施打送營養餐盒：
新店店、板橋店、苗栗店、宜蘭店、雲林斗六店、雲林虎尾店、南投店、彰化店、北港店、嘉義店、嘉義北門店、台中分店（配合市府公告預備中）

▲▼愛買基隆店設疫苗快閃接種站。（圖／業者提供）

▲愛買2店也加入設疫苗快閃接種站。（圖／業者提供）

另，愛買全台也有2門市宣布成立疫苗快閃接種站，其中，基隆店即日起至11日限定3天提供民眾施打疫苗，每日還限量贈送餐盒以及百元禮券，12月9日、10日限量前80名，12月11日則為前100名可獲健康餐盒，至於限量百元禮券則依衛生局為主。

台中復興店則配合台中市衛生局於12月11日、12月12日開打疫苗，並提供自製烘焙麵包、蘋果、保久乳飲品和現煮咖啡買1送1加購券做為疫苗贈禮，每日各限量100份。

愛買全台最新疫苗站施打規劃如下：

基隆店：
12月9日：下午4:00-8:00
12月10日：下午4:00-8:00
12月11日：下午3:00-7:00

台中復興店：
12月11日：下午1:00-4:00（BNT）
12月12日：下午1:00-4:00（AZ）

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