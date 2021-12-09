新店槍手「癲癇又發作」狂抖2mins！醫曝：是否可出院仍需觀察

▲黃嫌癲癇再度發作仍需住院觀察。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

犯下新店槍擊案的槍手黃泳群，11月22日槍殺何姓咖啡商人後，隨即換裝從桃園機場搭乘廈門航空逃往福建廈門，8日遭遣返回台，由於他採檢時癲癇發作，被送往仁愛醫院救治，稍早黃男又再度癲癇發作，醫師評估還要留院觀察至明日上午，再觀察是否可以出院接受訊問。

黃泳群犯下槍擊案當天下午潛逃出境，搭機前往福建廈門，並在當地防疫旅館進行隔離，大陸國台辦發言人馬曉光7日回應，廈門市公安機關決定將黃姓嫌犯遣返回台。

刑事局兩岸科幹員8日飛往廈門，由廈門公安局在廈門高崎國際機場交付黃嫌，刑事局幹員將他上銬，預計搭乘立榮航班下午2時40分抵達松山機場的班機返台，但由於班機延誤，直至晚間6時33分才返抵國門。

而除暴特勤隊隊員原先在機場等候，待黃嫌落地、採檢完後就要將人帶走，不料，黃嫌進行採檢時，突然癲癇發作，經CDC專業人員評估需送醫治療，人隨即被送往台北仁愛醫院救治，他躺在病床上時，四周還有許多特勤隊隊員、霹靂小組組員在旁看守，可見案情重大。

檢警9日更出動6名人力進行戒護。警方表示，9日下午1時許，黃男又癲癇發作約2分鐘；仁愛醫院主治醫生透露，黃男因之前有短暫沒服用藥物且之前有癲癇紀錄，所以血液尚未有治療癲癇藥物可達到之血液濃度，所以才會產生不自主抖動，建議今日持續施用治療癲癇藥物讓其血液濃度達到平衡狀態，並觀察至9日早上8點。期間如未持續發生，即可辦理出院。