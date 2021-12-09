新店槍手住院最新狀況曝！「整晚沉默+睡覺」早餐吃粥　6警戒護

▲新店槍手採檢時癲癇發作送醫。（圖／記者黃彥傑攝）

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

犯下新店槍擊案的槍手黃泳群，11月22日槍殺何姓咖啡商人後，隨即換裝從桃園機場搭乘廈門航空逃往福建廈門，8日遭遣返回台，由於他採檢時癲癇發作，被送往仁愛醫院救治，最新狀況曝光！

黃泳群犯下槍擊案當天下午潛逃出境，搭機前往福建廈門，並在當地防疫旅館進行隔離，大陸國台辦發言人馬曉光7日回應，廈門市公安機關決定將黃姓嫌犯遣返回台。

刑事局兩岸科幹員8日飛往廈門，由廈門公安局在廈門高崎國際機場交付黃嫌，刑事局幹員將他上銬，預計搭乘立榮航班下午2時40分抵達松山機場的班機返台，但由於班機延誤，直至晚間6時33分才返抵國門。

▲新店槍手在機上畫面曝光。（圖／記者張君豪翻攝）

而除暴特勤隊隊員原先在機場等候，待黃嫌落地、採檢完後就要將人帶走，不料，黃嫌進行採檢時，突然癲癇發作，經CDC專業人員評估需送醫治療，人隨即被送往台北仁愛醫院救治，他躺在病床上時，四周還有許多特勤隊隊員、霹靂小組組員在旁看守，可見案情重大。

目前黃仍在住院中，據了解，黃嫌早餐吃粥，從8日晚間至今不是沉默就是睡覺，醫師巡房時未表示有任何異狀，也未透露何時可以出院，警方出動6人進行戒護，至於黃的犯案動機、是否有人指使等詳細案情，仍有待警方將人帶回刑大後進一步訊問釐清。

▲院方評估黃嫌需要住院治療。（圖／記者黃宥寧翻攝）