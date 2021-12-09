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社會 社會焦點 保障人權

無良母子丼！相戀8年竟性侵女友媽　她見偷拍片「一隻手」崩潰了

▲粘姓計程車司機遭指控對身障女子兩度猥褻與三度性侵，但粘男辯稱與女子是男女朋友關係，女子也聲稱「有老公就是你」，檢不起訴。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲女孩讓男友到家裡過夜，不料自己母親竟遭對方染指。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者黃哲民／台北報導

北市1名陳姓男子3年前到當時女友家過夜，卻動歪腦筋非禮服藥助眠的女友母親，完全不管一旁還有3名同睡的小孩，陳男更拿女友借給他的手機，錄影用手指性侵過程取樂，被女友發現質問，陳男堅持筆談承認「用手指用她」，女友氣得大罵「她是誰？她是我媽！」陳男挨告翻供宣稱遭誣賴，台北地院審理認定他狡辯，依乘機性交罪判刑3年8月，可上訴。

陳男和本案女友從國中開始交往，事發時已愛情長跑8年，經常到女友家過夜，因而得知已離婚的女友母親睡前會吃鎮定劑或安眠藥，且藥效發作後睡很沈，陳男竟起了壞念頭，2018年9月7日凌晨，他到女友家用激將法把女友灌醉就寢後，趁房門沒鎖，溜進女友母親臥室，不管還有3名小孩同睡，涉用手指性侵得逞。

女友母親起初毫無反應，陳男尋求刺激還不過癮，拿女友借他使用的手機錄影非禮過程，更局部特寫，此時女友母親動了1下，陳男連忙罷手閃人，保存影片以便日後回味，不料被女友抓包。女方當時要用IPAD追劇，叫陳男打開手機網路訊號分享，看見有個影片正在上傳，她好奇點開一看，赫見竟是自己母親躺在床上，正遭1雙手侵犯私處。

女友趕緊把這段影片傳到自己的手機裡，細看覺得這雙鹹豬手很長，家裡3個小朋友的手都沒這麼長，更不會是她或媽媽的，當下就懷疑是陳男，她揪住陳男盤問並錄音，陳男一直閃躲，心虛頻稱「沒有啊」、「不知道」等語，還說女友「阿你不都知道嗎」。

女友氣炸，罵陳男「臭俗仔！敢做不敢當！」要陳男親口承認，難道「你媽沒生嘴給你嗎」，斥陳男「還是要去警察局說」，陳男回嘴「不知道怎麼說啊」，女方怒批「用嘴巴說啊！你通常只會說不會做，現在只會做不會說了，是嗎！」

陳男不敢看著女友雙眼，央求「用寫行不行」，女友立刻撕紙給他，酸陳男「寫大一點，看得比較清楚，不然我會覺得自己業障重！」但一看陳男寫下「用手指用她」，頓時火冒三丈，大罵陳男「她是誰？她是我媽！」並痛斥陳男「骯髒」、「賤」、「垃圾」，她絕望表示「我愛你，你愛的是我媽嗎？」、「我對你陳先生而言，是不是可有可無？」

陳男挨告大翻供，辯稱女友提出的錄音很小聲，不排除找別的男人編造來誣陷他，因為他捲入女友母親和前夫的恩怨。女友母親證稱完全不知陳男非禮她還錄影，但她之前就覺得陳男常藉口抱小朋友而進她房間，很可疑，有1次驚醒更發現自己褲子被脫到一半，陳男站在床邊。

法官目視比對女友所拍陳男親筆承認的紙條，認為與陳男當庭所寫筆跡有些特徵相符，加上女友若找別人冒充陳男錄音作假，其實可以讓冒充者直接承認，會更逼真，據此認定陳男狡辯遭誣陷，毫無悔意，考量他沒和解彌補但無前科，依乘機性交罪判刑3年8月，可上訴。

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