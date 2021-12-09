俄火辣女教師拍「脫衣片」露半球狂扭！家長氣瘋檢舉　她拒絕辭職

▲23歲小學老師卡什蓮娜的副業是鋼管舞演員。（圖／翻攝自Комсомольская правда）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯一名身材火辣的女老師在Instagram上po出一段跳鋼管舞的影片後，遭到學生家長檢舉，認為她身為老師不該拍如此露骨的影片，也讓她因「違反道德原則」被學校開除。她憤怒表示，當初任職時並未對個人社群網站有任何限制，這也干擾了她個人生活的自由。

現年23歲的卡什蓮娜（Viktoria Kashirina）是俄羅斯新西伯利亞市（Novosibirsk）的小學俄文老師，她的副業則是鋼管舞演員。某日她在個人Instagram上po出一段穿著清涼的跳舞影片，她在影片中穿著火辣內衣和丁字褲在床上嫵媚扭動，充滿挑逗意味。而這段影片被一名學生拿給媽媽看，結果家長氣得傳訊息給她，並向學校檢舉。

這名家長在訊息中表示，「請不要發布如此露骨的影片，或者是請你把社群帳號關掉，我女兒看了這段影片，你顯然得到了稱讚，但並非作為老師的身分。」卡什蓮娜立刻主動請學生別再觀看影片，但也表示她並沒做錯事。

▲卡什蓮娜強調，拍這段影片是出於藝術目的。（圖／翻攝自Комсомольская правда）



沒想到，學校後來竟直接依「違反道德原則」將她開除，卡什蓮娜氣得向媒體表示，「我已經跳鋼管舞好幾年了，一直都夢想著能拍一部影片，當然它並不是為學生準備的。」她說，解雇對她相當不公平，當初任職時並未對個人社群網站有任何限制，這也干擾了她個人生活的自由。

卡什蓮娜強調，拍這段影片是出於藝術目的，她從不擔心學生如何看待她的副業，「學生們早就有我Instagram，看了許多內容，我們的師生關係並沒有因此受到影響，所謂『不道德行為』是非常主觀的。」卡什蓮娜表示，希望學校能支付解雇的賠償金，否則她就會向法院提起訴訟。

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