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社會 社會焦點 保障人權

20公斤黑膽景觀石家門口被偷　警6小時逮到雅石同好

▲屏東警分局長治分駐所警員柏昭任循逮獲陳嫌送辦 。（圖／民眾提供，下同）

▲屏東警分局長治分駐所警員柏昭任循逮獲陳嫌送辦 。（圖／民眾提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

陳姓男子騎機車涉嫌偷走民眾放在屋外的黑膽景觀石，被害人查覺景觀石不翼而飛，趕緊報警，警方調閱監視器查出他涉案，在6小時內將他逮獲，訊後依竊盜罪嫌函送法辦。

▲屏東警分局長治分駐所警員柏昭任循逮獲陳嫌送辦 。（圖／民眾提供，下同）

屏東警分局長治分駐所警員柏昭任於12月8日8時許接獲民眾報案，稱擺放在自宅前的黑色景觀石不翼而飛。柏員受理報案後，立即積極調閱附近監視器，於畫面中發現一名可疑男子騎乘機車停在被害人家門前，徒手將黑色景觀石搬上車後離去。

被害人表示，因有玩石的興趣，將一塊黑膽景觀石放置在家門前當造景做欣賞，價值約新台幣2000-3000元不等，由於景觀石重達20多公斤，原以為沒有人會偷，很安全，沒想到還是被偷。

警方閱監視器畫面，查出陳姓男子(56歲)騎乘機車車牌碼，找到他身分，循線到他家埋伏查獲，陳嫌供稱，一時興起下手行竊，警方同時發現，陳嫌家中另收藏許多雅石，研判他應該是雅石愛好者。

屏東分局方秋梅分局長表示，防制竊盜是警察的職責，警方也會持續加強防竊巡守工作，保障民眾財產安全。並呼籲不以惡小而為之，勿存有僥倖心態，無論案件大小，員警都會非常重視，並積極處理、嚴正以待。

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