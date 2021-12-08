孝行感動人！林妤薇身兼母職照料5弟妹　外公癱瘓照顧一手挑

▲縣長潘孟安頒發孝行獎給得獎3位同學 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

為弘揚孝道精神，屏東縣政府選出3孝行獎楷模，分別為高樹鄉曾凱婕同學、瑪家鄉林妤薇同學及麟洛鄉徐芷聆同學，在今(8)日的縣府主管會報上，縣長潘孟安頒發獎狀及獎金表揚他們，肯定他們的美德。其中林妤薇同學更代表屏東縣參加全國孝行獎選拔，獲得內政部的肯定，當選全國孝行獎楷模。

潘孟安縣長表示，孝行獎人選是經過各單位推薦後，由縣府組成審查工作小組，進行訪查並了解其平時表現及生活狀況，而後選出三位孝行獎楷模，其謹身節用、克盡孝道、盡力侍奉長輩，在現今倫理觀念淡薄的社會，實屬難能可貴，值得時下年輕人學習。

[廣告]請繼續往下閱讀...

民政處說，曾凱婕同學自幼懂事乖巧，對她來說，最重要的不是玩，而是陪媽媽一起去賺錢，三歲起就會幫忙媽媽剪檳榔、採豆子，不哭不鬧，讓媽媽可以安心工作。

林妤薇同學自小就懂得體恤父母辛勞，身兼母職照顧5個年幼的兄弟姊妹，而去年外公的身體惡化，舉凡灌食、插鼻胃管、換尿布、擦澡等工作都是她一肩扛起。

徐芷聆同學的父親因身障而無法工作，她除了與媽媽輪流照顧父親外，也要幫忙看顧弟妹以減輕母親的負擔，假日就跟母親一起推著攤車做生意，即使家中遭逢重大變故她卻仍堅毅樂觀，他們的孝行感動了每個人。