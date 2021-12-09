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「棧橋是影響最小方案」　政院重申：三接沒有蓋在藻礁上

▲▼行政院發言人羅秉成、農委會副主委陳駿季、法務部矯正署副署長葉貞伶出席行政院院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院發言人羅秉成。（圖／記者陳家祥攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨立委李德維日前（7）日偕同珍愛藻礁公投領銜人潘忠政與中油公司代表，至三接棧橋施工現場勘查，驚見三接棧橋的橋墩鋼樑就筆直地插在藻礁上，對此，行政院發言人羅秉成重申，三接沒有蓋在藻礁上，而是外推然後接取天然氣，使用棧橋已經是對生態影響最小的方式。

珍愛藻礁公投領銜人潘忠政日前於臉書公布照片，直指三接就是蓋在藻礁上、面積是0.4公頃的很多倍，「潮水退了，就知道誰沒穿褲子」。

對此，經濟部次長曾文生日前表示，環團與在野黨立委拿出棧橋橋墩與礁石的特寫照片，看來驚悚，但是卻刻意忽略2015年所討論的三接舊方案，原本會蓋在藻礁上，現在經濟部拿出的三接外推方案，才讓整個藻礁G1、G2區都完整保存下來。

對於立委、公投領銜人貼出橋墩插在礁石上的照片，羅秉成表示，三接沒有蓋在藻礁上，環團指出的位置，並沒有用馬政府時期用232公頃那麼大的面積，將藻礁覆蓋掉，而是外推然後接取天然氣，使用棧橋的方式是對生態影響最小，因此有一些棧橋的橋柱會在礁石上，相關情形經濟部已對外說明。

對於部分人士主張三接停建、移到台北港，羅秉成表示，遷移若經由路管，有40公里之長，經過很多人口密集的行政區，若是經過海管，沿線不是只有大潭藻礁，還有其他藻礁，受影響的面積評估至少6公頃以上，大家可以比一比，就知道可行性如何。

羅秉成表示，近期環保團體也好、立委也好，原本的觀新藻礁保護的非常好，桃園市政府、中油也好有相關的保育計畫跟基金支持，原先馬政府規劃232公頃那麼大面積的覆蓋，蔡政府也已經將其縮小到23公頃，這是影響最小的方式，在外推也得到環保團體的支持。

羅秉成指出，在生態保育、供電穩定上都可以得到平衡、甚至雙贏，這樣的狀況下，若三接停建，且遷移到什麼地方都沒交代的話，確實會影響到北部電力的穩定供電，因為大潭電廠就在北部，電網的建立無比重要，讓北部電力穩定供應，是目前政策之重。

經濟部也進一步說明，第三天然氣接收站會蓋在離岸1.2公里的海上，為了要把海上的天然氣接收回來，才需要蓋棧橋；因為，管線不會飛，沒辦法懸空接電廠，就像大家家中的天然瓦斯，也要有管線接進家裡一樣。

針對三接外推方案，曾文生指出，於2018年迄今的討論方案裡，三接沒有蓋在藻礁上，而是把接收站外推至離岸1.2公里；規劃興建鏤空棧橋，再用管線接回儲槽跟電廠。

曾文生強調，三接使用棧橋放管線的方式，是藻礁保護最大化的工法，這一點也在2018年的環評中就已經對外說明，沒有欺騙的問題。

▼三接工程插入藻礁畫面。（圖／FaceBook/蕭敬嚴）

▲▼三接工程插入藻礁畫面。（圖／FaceBook/蕭敬嚴）

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