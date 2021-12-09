公投倒數10天　國民黨：全民怒火燒向「民進黨網軍治國」

▲台灣人民怒火、1218星火燎原記者會。（圖／國民黨提供，下同）

記者徐政璿／台北報導

攸關食安和環保等4大公投，將於12月18日正式投票。國民黨8日召開「台灣人民怒火 1218星火燎原」記者會，黨主席朱立倫領軍多位「青年民主戰隊」的年輕朋友們發出全民動員令，朱立倫指出，1218公投就是人民怒火延燒，即將燒向網軍治國的民進黨政府，讓四項公投都同意。

朱立倫表示，公投倒數10天，現在是台灣人對抗極權的決戰時刻，不管是宣傳戰車、摩托車、腳踏車、娃娃車，都要一起上街頭，展現星火燎原的決心。他強調，將全力以赴，讓所有台灣人民站出來，用人民力量對抗鴨霸的政府。

朱立倫指出，這次公投，民進黨竟然喊出是台灣隊，卻處處與台灣人民作對。他說，每一項公投議題都站在人民角度，為人民健康、為台灣民主、為我們的環境、能源、經濟努力打拼，「民進黨的台灣隊處處跟人民作對」。

朱立倫提及，12月12日秋鬥遊行當天，國民黨會和公民團體號召2萬人一起上街頭，12月17日民主守夜當天，全體黨公職會跟現場民眾一起打開手機手電筒，用上萬個點點星光象徵「人民怒火，星火燎原」，也諷刺台灣已陷入嚴重的缺電危機。

國民黨並提出，根據今天TVBS公告的民調，四大公投中有兩個可能無法通過，會對台灣的環保跟用電造成危機，目前僅有64%民眾會投票，但29%不會出來投，再考慮實際投票率會比預估還低，如果民眾沒有出門投票，四大公投將會遭遇險阻，反之，若大家站出來投票，是給民進黨政府一個最大的警惕。