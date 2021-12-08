　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃園男1個月被抓4次酒駕！法官重判1年10月　另加6個月強制戒酒

▲桃園市朱姓男子有酒駕前科仍不思悔過，今年1月至2月間連續4次酒駕被警方查獲，且酒測值均高達0.86以上，法官勒令需戒酒6月。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲桃園市朱姓男子有酒駕前科仍不思悔過，今年1月至2月間連續4次酒駕被警方查獲，且酒測值均高達0.86以上，法官勒令需戒酒6月。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

以打零工維生的桃園市朱姓男子有多次酒駕前科，今年1月起至2月中旬不到1個月內連續被警方4次攔獲酒醉駕駛，酒測值從0.86至1.48毫升不等，朱在檢警偵訊時自承「愛喝酒，不喝酒睡不著」等語，檢方則依公共危險罪嫌起訴；桃園地院法官認為，朱對酒精產生高度依賴，酗酒成癮且有再次酒後駕車之高度可能性，審結依不能安全駕駛動力交通工具罪共4起，分別判處有期徒刑8月，應執行有期徒刑1年10月，應於執刑前，令入相當處所勒戒酒癮6月，本案還可上訴。

檢警調查，朱姓男子於今年1月23日晚間8時30分許在桃園市觀音區某處飲用啤酒，酒後仍騎車上路，晚間9時30分行經觀音區成功路1段與忠孝路口前為警方攔檢查獲，並測得吐氣所含酒精濃度達每公升1.48毫克；同年月30日下午3時許在觀音區友人住處內飲用米酒與啤酒，卻仍酒後騎車上路，行經觀音區建國路與樂群街口前為警方攔檢，測得吐氣所含酒精濃度達每公升0.86毫克。

今年2月16日晚間在觀音區吉祥街附近同事住處飲酒，仍於酒後騎車，晚間8時40分許行經觀音區某路段再度被警方攔檢，酒測時測得吐氣含酒精濃度高達每公升1.14毫克；2月18日下午在觀音區某處飲用米酒，隨後再度騎車上路，同日下午5時許，行經觀音區建國路與民權路口為警方攔檢查獲，測得吐氣所含酒精濃度達每公升0.98毫克，桃檢複訊後偵結依公共危險罪嫌將朱男起訴。

桃園地院法官審理時，朱自承「愛喝酒，沒喝會睡不著」等語，法官則認為，朱確對酒精產生高度依賴，酗酒成癮且有再次酒後駕車之高度可能性，藉由刑罰執行，並無明顯導正效果，亦無法遏止其酒後駕車危險行為，自有加以預防矯治必要，依刑法第89條第1項規定，令被告於刑之執行前，入相當處所施以禁戒之保安處分，以期戒除酒癮，避免再犯。法官審結依4個不能安全駕駛動力交通工具罪，累犯，分處有期徒刑8月。應執行有期徒刑1年10月，並應於刑之執行前，令入相當處所勒戒6月，本案還可上訴。

【更多新聞】

►球棒砸窗還丟整包這種昆蟲進客廳　火爆男率眾討債下場曝

►桃市衝刺疫苗涵蓋率送白米+200元禮券　鄭文燦：隨到隨打免預約

►影／桃園娃娃機店促銷夾3送1贈品　情侶檔「夾1拿3」挨告

►激殺3折！雅頓第五大道淡香精回頭率破表

ET快訊
獨／送醫畫面曝！「帽T殺手」採檢癲癇發作　除暴特勤舉槍戒備
鳳梨開車尋嘉義擺攤高二弟　排隊「用新台幣下架」暖爆
車牌辯識呆了！他1家4口受困停車場　警霸氣「拔牌重刷」放人
狂咳半年　醫一看「舌頭整片黃」：末期了
獨／公投與閣揆信任脫勾　蘇貞昌續任行政院長到明年底
快訊／「帽T殺手」下機癲癇發作！　緊急診治中
日人氣樂團遭卡車追撞　31歲貝斯手當場死亡
快訊／「帽T殺手」落地了！除暴特勤隊帶走人　畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

拖行爆頭慘死畫面曝光！高雄騎士撞轎車遭輾身亡　後車差點煞不住

獨／送醫畫面曝！新店槍手採檢「癲癇發作」　除暴特勤舉槍戒備

少婦控夫偷拍「吞吐片」PO網　他當庭拉起褲子：那男的不是我

狗狗猛朝橋下吠！送貨員經過好奇看　竟是「2遺體躺溪床」

快訊／新店槍手下機「癲癇發作」！　緊急送上救護車

車牌辯識呆了！他1家4口受困停車場2小時　警霸氣拔牌重刷放人

快訊／男童搭旋轉木馬夾斷3指　疑「手伸入齒輪內」…設施暫停營業

快訊／新店槍手落地了！班機誤點3小時53分　除暴特勤隊帶走人

快訊／台61線「5車追撞」貨櫃車頭扁掉　1駕駛搶救後不治

桃園男1個月被抓4次酒駕！法官重判1年10月　另加6個月強制戒酒

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

驚喜變驚嚇！男友提早下班回家　撞見女友「扮成鯰魚」：WTF？

原住民女孩喝太醉害友遭殃慘摔　艱難站起又撞到樹最終回到地上

韓善伙罹乳癌「一心只想隆乳」超樂觀　寫遺書給好友「牽著我」..哭一半又笑粗乃！

父親中風過世！高二生擺攤養家 被人檢舉無奈嘆：沒辦法做了...

賀軍翔《全明星》百米得第三：有回春的感覺XD　王子邱勝翊逼近林敬倫紀錄...懊惱「沒調整好」

嘴秋姨當警察面「闖紅燈過馬路」　被攔還嗆：國家養你們這些廢物！

爆氣屁孩怒踹騎樓機車囂張離去　搖擺走幾步再轉向狂打路邊機器

幫送？自吞？嬤拿走21個免費便當　愛心站長見弱勢撲空怒：拿走希望

大隊接力槍響！第一棒原地睡覺　「揣摩中槍跌倒」觀賽同學全笑歪

拖行爆頭慘死畫面曝光！高雄騎士撞轎車遭輾身亡　後車差點煞不住

獨／送醫畫面曝！新店槍手採檢「癲癇發作」　除暴特勤舉槍戒備

少婦控夫偷拍「吞吐片」PO網　他當庭拉起褲子：那男的不是我

狗狗猛朝橋下吠！送貨員經過好奇看　竟是「2遺體躺溪床」

快訊／新店槍手下機「癲癇發作」！　緊急送上救護車

車牌辯識呆了！他1家4口受困停車場2小時　警霸氣拔牌重刷放人

快訊／男童搭旋轉木馬夾斷3指　疑「手伸入齒輪內」…設施暫停營業

快訊／新店槍手落地了！班機誤點3小時53分　除暴特勤隊帶走人

快訊／台61線「5車追撞」貨櫃車頭扁掉　1駕駛搶救後不治

桃園男1個月被抓4次酒駕！法官重判1年10月　另加6個月強制戒酒

真相大白！吳釗燮確實稱公投是民粹、反智　外交部卻譴責立委扭曲

五月天阿信吃醋走心了！　要天后演唱會刪掉這首歌：都沒找我寫

林華韋9日召開視訊記者會　宣布富邦新任總教練？

拖行爆頭慘死畫面曝光！高雄騎士撞轎車遭輾身亡　後車差點煞不住

「連帽外套」才不是穿去買便當！5種風格好時髦，寒流也剛好應付

快索票！超強卡司接力嗨唱　青埔「桃園陽光劇場」盛大開幕

超級變異株Omicron「又出現變體」　全球首例現蹤澳洲

獨／送醫畫面曝！新店槍手採檢「癲癇發作」　除暴特勤舉槍戒備

少婦控夫偷拍「吞吐片」PO網　他當庭拉起褲子：那男的不是我

初嚐漢堡王「唯一必點」　100元爽吃2份漢堡

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

社會熱門新聞

快訊／永和排水溝驚見「無頭、無四肢」人體軀幹！

性別曝光！永和「無頭屍」確定遭分屍

企業千金淪小三！　陪泡「已婚百億小開」全直擊

國手撿屍接力性侵　求輕判超瞎理由曝

林秉樞當眾扯髮逼跪高嘉瑜　原因竟是他沒來

年輕時打老婆　男中風遭妻子凌虐14年致死

林秉樞玩很大　私密檔驚見「富可敵國貴婦」

女童奔跑過馬路「秒被撞飛」！身後2童嚇傻

四肢遭「菜刀剁斷」！永和無頭屍將比對DNA

永和無頭屍！高大成分析「2手法」：熟人犯案

即／媽載上學擦撞大貨車！高中生慘壓輪底下

即／台中3歲女童「32F高墜落」！　2F防護網接住撿回一命

E奶辣模聯手媽媽詐孝子！牽手合照就拐400萬

人體試驗分屍案　實習醫師成幫兇

更多熱門

相關新聞

汐止5車連環撞！酒駕男精神不濟釀禍

汐止5車連環撞！酒駕男精神不濟釀禍

8日清晨7時56分許，新北市汐止區南港隧道旁台北往基隆方向發生5車連環追撞的交通事故！警方調查一名酒駕男子開車從大同路1段90號附近往基隆方向行駛，駕駛未注意前車狀況，撞擊前方車輛，結果造成5台自小客車追撞，該起追撞意外事故共計造成2名自小客車駕駛受傷送醫，警方發現涉嫌酒駕肇事的吳姓男子，酒測值高達0.83mg/l，將他依觸犯公共危險罪嫌移送。

酒駕還逆向　嗆警「嫩鳥就是這樣子」判拘20天

酒駕還逆向　嗆警「嫩鳥就是這樣子」判拘20天

酒駕罰21萬拒繳　「封屋法拍」讓他一次繳清　

酒駕罰21萬拒繳　「封屋法拍」讓他一次繳清　

即／三寶妹酒駕撞車肇逃　整輛車慘翻邊坡

即／三寶妹酒駕撞車肇逃　整輛車慘翻邊坡

怪手司機喝3種酒禦寒　闖紅燈被攔這下慘了

怪手司機喝3種酒禦寒　闖紅燈被攔這下慘了

關鍵字：

酒蟲酒駕1個月4次酒駕勒戒

讀者迴響

熱門新聞

鄧佳華真的要拍AV了！「片商正式簽約」女優超火辣

快訊／永和排水溝驚見「無頭、無四肢」人體軀幹！

性別曝光！永和「無頭屍」確定遭分屍

「趙薇的兒子」找到了！　拒和親生父母回家遭批

台灣首位「千萬訂閱YouTuber」誕生！他努力10年超感動

《炮仔聲》女星車禍意外！國道開一半撞障礙物「車頭全毀」

視訊裁員900人　CEO後悔道歉了

俄國爸媽「後悔送女兒來台灣」　最擔心的事發生了

紅黃線違停不能檢舉！道交修法三讀通過

企業千金淪小三！　陪泡「已婚百億小開」全直擊

鄧佳華AV導演認證「女優是F級正妹」！哀怨吐心聲

國手撿屍接力性侵　求輕判超瞎理由曝

國光女神「藏不住了」宣布懷孕！　試管3個月迎雙胞胎

水豚母女游泳逃家　為了「蹭飯」

「有在KTV做過嗎？」釣出吳夢夢自爆

更多

最夯影音

更多
屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾
驚喜變驚嚇！男友提早下班回家　撞見女友「扮成鯰魚」：WTF？

驚喜變驚嚇！男友提早下班回家　撞見女友「扮成鯰魚」：WTF？

原住民女孩喝太醉害友遭殃慘摔　艱難站起又撞到樹最終回到地上

原住民女孩喝太醉害友遭殃慘摔　艱難站起又撞到樹最終回到地上

韓善伙罹乳癌「一心只想隆乳」超樂觀　寫遺書給好友「牽著我」..哭一半又笑粗乃！

韓善伙罹乳癌「一心只想隆乳」超樂觀　寫遺書給好友「牽著我」..哭一半又笑粗乃！

父親中風過世！高二生擺攤養家 被人檢舉無奈嘆：沒辦法做了...

父親中風過世！高二生擺攤養家 被人檢舉無奈嘆：沒辦法做了...

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面