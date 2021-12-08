桃園男1個月被抓4次酒駕！法官重判1年10月　另加6個月強制戒酒

▲桃園市朱姓男子有酒駕前科仍不思悔過，今年1月至2月間連續4次酒駕被警方查獲，且酒測值均高達0.86以上，法官勒令需戒酒6月。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

以打零工維生的桃園市朱姓男子有多次酒駕前科，今年1月起至2月中旬不到1個月內連續被警方4次攔獲酒醉駕駛，酒測值從0.86至1.48毫升不等，朱在檢警偵訊時自承「愛喝酒，不喝酒睡不著」等語，檢方則依公共危險罪嫌起訴；桃園地院法官認為，朱對酒精產生高度依賴，酗酒成癮且有再次酒後駕車之高度可能性，審結依不能安全駕駛動力交通工具罪共4起，分別判處有期徒刑8月，應執行有期徒刑1年10月，應於執刑前，令入相當處所勒戒酒癮6月，本案還可上訴。

檢警調查，朱姓男子於今年1月23日晚間8時30分許在桃園市觀音區某處飲用啤酒，酒後仍騎車上路，晚間9時30分行經觀音區成功路1段與忠孝路口前為警方攔檢查獲，並測得吐氣所含酒精濃度達每公升1.48毫克；同年月30日下午3時許在觀音區友人住處內飲用米酒與啤酒，卻仍酒後騎車上路，行經觀音區建國路與樂群街口前為警方攔檢，測得吐氣所含酒精濃度達每公升0.86毫克。

今年2月16日晚間在觀音區吉祥街附近同事住處飲酒，仍於酒後騎車，晚間8時40分許行經觀音區某路段再度被警方攔檢，酒測時測得吐氣含酒精濃度高達每公升1.14毫克；2月18日下午在觀音區某處飲用米酒，隨後再度騎車上路，同日下午5時許，行經觀音區建國路與民權路口為警方攔檢查獲，測得吐氣所含酒精濃度達每公升0.98毫克，桃檢複訊後偵結依公共危險罪嫌將朱男起訴。

桃園地院法官審理時，朱自承「愛喝酒，沒喝會睡不著」等語，法官則認為，朱確對酒精產生高度依賴，酗酒成癮且有再次酒後駕車之高度可能性，藉由刑罰執行，並無明顯導正效果，亦無法遏止其酒後駕車危險行為，自有加以預防矯治必要，依刑法第89條第1項規定，令被告於刑之執行前，入相當處所施以禁戒之保安處分，以期戒除酒癮，避免再犯。法官審結依4個不能安全駕駛動力交通工具罪，累犯，分處有期徒刑8月。應執行有期徒刑1年10月，並應於刑之執行前，令入相當處所勒戒6月，本案還可上訴。

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