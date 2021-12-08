21歲三寶男無照開車「連撞17車」　當街巨響1傷嚇壞路人

▲桃園市許姓男子8日下午開車出門，但因無照駕駛，又不熟路況，意外撞上路旁一整排停放的機車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市許姓男子年8日下午開車行經龜山區中山街，突然撞向路旁，導致17輛汽機車猶如保齡球般倒下，當場傳出巨大聲響，嚇壞路人。警消趕抵現場後，許男坦承沒有駕照，因路況不熟才釀禍，所幸現場僅1名騎士輕傷並未送醫。警方酒測後，確認許男無酒精反應，將調閱現場監視畫面，釐清肇事原因與後續賠償事宜。

▲一名騎士遭波及倒下，不少路人與店家聞訊趕來察看。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龜山警分局指出，肇事者是22歲許姓男子，8日下午駕駛轎車行經龜山區中山街近龜山區公所前時，突然失控撞倒路旁一排汽機車，還追撞一輛行駛中的機車，造成21歲陳姓騎士摔倒，所幸僅受輕傷，經消防人員包紮後並未送醫。警方事後調查，許男總計撞倒約17輛機車。

▲警方清查，有約17輛車被撞倒受損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

許男表示，他沒有駕照，因為不熟悉當地路況才釀禍。隨後，警方為許男酒測，酒測值為零，初判應該無照加上路況不熟悉，且正值下班尖峰，人車眾多，可能是太緊張才釀禍，將調閱附近監視畫面釐清肇事責任，並通知機車駕駛與許男進行後續賠償協調事宜。

龜山警分局交通分隊長陳政斌呼籲，民眾駕駛車輛應領有合格適當駕駛執照，無照駕駛行為除道路交通管理處罰條例規定，將處以6,000元以上12,000元以下罰鍰，若發生肇事後更需負起相關民事賠償與刑事責任。

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