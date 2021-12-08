　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

球棒砸窗還丟整包這種昆蟲進客廳　火爆男率眾討債下場曝

▲桃園市羅姓男子不滿宋姓男子欠錢未還，今年1月間凌晨找來3名姓名不詳男子在宋男住處破窗。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市羅姓男子不滿宋姓男子欠錢未還，今年1月間凌晨找來3名姓名不詳男子在宋男住處破窗。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市羅姓男子不滿宋姓友人積欠債務未還，今年1月間凌晨找來3名姓名不詳男子在中壢區宋住處，羅以球棒敲破住家玻璃後，其餘3人丟進一包內有大量蟋蟀透明塑膠袋至客廳內，桃園地方法院審理後，依毀損罪判處有期徒刑4月，全案還可上訴。

檢警調查，25歲的羅姓男子與宋姓友人有債務糾紛，因不滿宋遲遲未還錢，今年1月23日凌晨3時許，找來3名姓名年籍不詳男子助陣，到宋男位於中壢區住家前，羅以球棒敲破1樓客廳玻璃，再由其餘3人由外往內丟進1包內有大量蟋蟀之透明塑膠袋，恐嚇意味十分濃厚，羅等人犯案後隨即逃離現場，宋姓友人與家人發現報警處理。

▲桃園市羅姓男子不滿宋姓男子欠錢未還，今年1月間凌晨找來3名姓名不詳男子在宋男住處破窗，丟進一大包蟋蟀恐嚇。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市羅姓男子不滿宋姓男子欠錢未還，今年1月間凌晨找來3名姓名不詳男子在宋男住處破窗，丟進一大包蟋蟀恐嚇。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

中壢警方據報後循線逮捕羅男到案，桃檢複訊時，羅坦承犯案，但其他3名共犯則未到案，檢方偵結依毀損、恐嚇危害安全罪嫌向地院聲請簡易判決處刑。

桃園地院法官審理時，羅男坦承犯行，法官審酌羅僅因債務糾紛，不思正當管道解決，竟恣意為本案之犯行，致使被害人心生畏懼且受有財產損害，所為實屬不該；惟其犯後坦承犯行，審結依共同犯毀損他人物品罪，處有期徒刑4月，如易科罰金，以1仟元折算1日，本案還可上訴。

【更多新聞】

►影／桃園娃娃機店促銷夾3送1贈品　情侶檔「夾1拿3」挨告

►物流公司修理堆高機摔落地面亡　老闆認錯賠償獲原諒判緩刑

►影／桃園男菜刀弒母今解剖　至少砍20刀！致命傷在頭部

►激殺3折！雅頓第五大道淡香精回頭率破表

ET快訊
獨／兄弟爭信義區豪宅哥哥人間蒸發！　疑與永和分屍案有關
台中嬤頂樓曬衣　3歲孫女獨自在家「32F墜落」
快訊／印度重大意外！軍用直升機墜毀　參謀總長在機上
大群民眾「排隊搶買房」！　黃偉哲說重話了
男友睡一旁！正妹感覺「東西流出」　驚醒見麻吉崩潰
紅黃線違停「不能檢舉」放任？　交通部回應了
台灣AV女優月收曝光！狂接50部　帶出場專做2件事
宜蘭9校食物中毒　糙米飯驗出「金黃色葡萄球菌」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／疑與永和分屍案有關！北市兄弟爭產哥哥失蹤　信義警加入調查

嬤頂樓曬衣…3歲孫女獨自在家「32F墜落」！社會局裁處親職教育

5年欠稅240件近19萬　 愛車兩度被扣！不准分期1個月後繳清

押解帽T殺手波折多！航班不明原因5度延後　估今晚6點抵松機

「填錯地址」淋雨外送員爆氣摔餐　引發1打3街頭大亂鬥

台中4寶爸「帶頭違規」！7歲女童跟著過馬路被撞飛　社會局回應了

男友睡一旁！正妹感覺「東西流出」驚醒　睜眼見他爽喝咖啡崩潰

覺得家裡不乾淨...台中女偷兩宮廟神像拜爐　監視器都拍到了

宜蘭「9校86師生」食物中毒…檢驗結果曝！縣府：與廠商即刻解約

快訊／倒車滑下山坡自由落體砸2車　1車尾切兩半1車頭被壓扁

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

驚喜變驚嚇！男友提早下班回家　撞見女友「扮成鯰魚」：WTF？

原住民女孩喝太醉害友遭殃慘摔　艱難站起又撞到樹最終回到地上

韓善伙罹乳癌「一心只想隆乳」超樂觀　寫遺書給好友「牽著我」..哭一半又笑粗乃！

父親中風過世！高二生擺攤養家 被人檢舉無奈嘆：沒辦法做了...

嘴秋姨當警察面「闖紅燈過馬路」　被攔還嗆：國家養你們這些廢物！

爆氣屁孩怒踹騎樓機車囂張離去　搖擺走幾步再轉向狂打路邊機器

賀軍翔《全明星》百米得第三：有回春的感覺XD　王子邱勝翊逼近林敬倫紀錄...懊惱「沒調整好」

幫送？自吞？嬤拿走21個免費便當　愛心站長見弱勢撲空怒：拿走希望

道歉13次沒用！恐怖老闆攔車怒捶　露營區一查竟是違法經營...網狂酸

獨／疑與永和分屍案有關！北市兄弟爭產哥哥失蹤　信義警加入調查

嬤頂樓曬衣…3歲孫女獨自在家「32F墜落」！社會局裁處親職教育

5年欠稅240件近19萬　 愛車兩度被扣！不准分期1個月後繳清

押解帽T殺手波折多！航班不明原因5度延後　估今晚6點抵松機

「填錯地址」淋雨外送員爆氣摔餐　引發1打3街頭大亂鬥

台中4寶爸「帶頭違規」！7歲女童跟著過馬路被撞飛　社會局回應了

男友睡一旁！正妹感覺「東西流出」驚醒　睜眼見他爽喝咖啡崩潰

覺得家裡不乾淨...台中女偷兩宮廟神像拜爐　監視器都拍到了

宜蘭「9校86師生」食物中毒…檢驗結果曝！縣府：與廠商即刻解約

快訊／倒車滑下山坡自由落體砸2車　1車尾切兩半1車頭被壓扁

TVBS、民視、三立「4歲女童遭殺害」新聞違規NCC開罰20萬

《新竹市跳級生》州圖開展　林智堅分享新竹故事

促進居住正義　政大與永慶聯手成立「不動產研究中心」

移民署宣導廉政+公民投票　鼓勵新住民體驗台灣民主

獨／疑與永和分屍案有關！北市兄弟爭產哥哥失蹤　信義警加入調查

另類紓困　台電向漁會購石斑魚捐贈弱勢團體

9年女友逼買34萬鑽戒！他拒絕遭嗆「耽誤青春」...網一面倒勸：快逃

雲林虎科大+雲科大+環科大三校聯合聖誕晚會　23日晚間重磅登場

Infiniti豪華跑旅QX55「249萬元」預售開跑　首批80台車迷搶到瘋

台東馬偕聖誕佈置充滿趣味　疫情後將病毒造型入畫

地表最強！賣淫模特兒外型完美　露點喬奶讓警方好害羞

社會熱門新聞

快訊／永和排水溝驚見「無頭、無四肢」人體軀幹！

性別曝光！永和「無頭屍」確定遭分屍

企業千金淪小三！　陪泡「已婚百億小開」全直擊

國手撿屍接力性侵　求輕判超瞎理由曝

林秉樞當眾扯髮逼跪高嘉瑜　原因竟是他沒來

年輕時打老婆　男中風遭妻子凌虐14年致死

林秉樞玩很大　私密檔驚見「富可敵國貴婦」

女童奔跑過馬路「秒被撞飛」！身後2童嚇傻

即／媽載上學擦撞大貨車！高中生慘壓輪底下

E奶辣模聯手媽媽詐孝子！牽手合照就拐400萬

永和無頭屍！高大成分析「2手法」：熟人犯案

四肢遭「菜刀剁斷」！永和無頭屍將比對DNA

即／台中3歲女童「32F高墜落」！　2F防護網接住撿回一命

人體試驗分屍案　實習醫師成幫兇

更多熱門

相關新聞

台中男嫌鄰居吵...持球棒狂按電鈴踹大門

台中男嫌鄰居吵...持球棒狂按電鈴踹大門

有網友在臉書《爆料公社》上傳一段影片，1名男子手持球棒，徒手猛敲、用腳踹鄰居大門，還狂按電鈴，經警方到場了解，原來這名男子認為該住戶長期在家中製造噪音，本月1日晚間10時許前往鄰居家中理論，但對方未應門。警方後續將通知男子到案，依違反恐嚇、社違法方向偵辦。

無照男撞2車！車廂清出「球棒、西瓜刀」　

無照男撞2車！車廂清出「球棒、西瓜刀」　

球棒VS雨傘！　新店行車糾紛爆衝突「1人掛彩」

球棒VS雨傘！　新店行車糾紛爆衝突「1人掛彩」

宮廟財務糾紛網路互嗆　美工刀球棒對決2傷

宮廟財務糾紛網路互嗆　美工刀球棒對決2傷

狂掃蕩黑幫球棒隊　彰警帶回18幫派分子

狂掃蕩黑幫球棒隊　彰警帶回18幫派分子

關鍵字：

火爆男債務糾紛破窗球棒蟋蟀

讀者迴響

熱門新聞

鄧佳華真的要拍AV了！「片商正式簽約」女優超火辣

快訊／永和排水溝驚見「無頭、無四肢」人體軀幹！

「趙薇的兒子」找到了！　拒和親生父母回家遭批

性別曝光！永和「無頭屍」確定遭分屍

台灣首位「千萬訂閱YouTuber」誕生！他努力10年超感動

視訊裁員900人　CEO後悔道歉了

俄國爸媽「後悔送女兒來台灣」　最擔心的事發生了

紅黃線違停不能檢舉！道交修法三讀通過

企業千金淪小三！　陪泡「已婚百億小開」全直擊

國手撿屍接力性侵　求輕判超瞎理由曝

水豚母女游泳逃家　為了「蹭飯」

鄧佳華AV導演認證「女優是F級正妹」！哀怨吐心聲

熬夜傷肝？醫揭「爆肝真正5原因」致死率高

軍校生直挺讓位30分鐘　榮譽假1天

台南現排隊買房人潮　30人熬通宵為了搶一屋

更多

最夯影音

更多
屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾
驚喜變驚嚇！男友提早下班回家　撞見女友「扮成鯰魚」：WTF？

驚喜變驚嚇！男友提早下班回家　撞見女友「扮成鯰魚」：WTF？

原住民女孩喝太醉害友遭殃慘摔　艱難站起又撞到樹最終回到地上

原住民女孩喝太醉害友遭殃慘摔　艱難站起又撞到樹最終回到地上

韓善伙罹乳癌「一心只想隆乳」超樂觀　寫遺書給好友「牽著我」..哭一半又笑粗乃！

韓善伙罹乳癌「一心只想隆乳」超樂觀　寫遺書給好友「牽著我」..哭一半又笑粗乃！

父親中風過世！高二生擺攤養家 被人檢舉無奈嘆：沒辦法做了...

父親中風過世！高二生擺攤養家 被人檢舉無奈嘆：沒辦法做了...

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面