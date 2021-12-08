球棒砸窗還丟整包這種昆蟲進客廳　火爆男率眾討債下場曝

▲桃園市羅姓男子不滿宋姓男子欠錢未還，今年1月間凌晨找來3名姓名不詳男子在宋男住處破窗。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市羅姓男子不滿宋姓友人積欠債務未還，今年1月間凌晨找來3名姓名不詳男子在中壢區宋住處，羅以球棒敲破住家玻璃後，其餘3人丟進一包內有大量蟋蟀透明塑膠袋至客廳內，桃園地方法院審理後，依毀損罪判處有期徒刑4月，全案還可上訴。

檢警調查，25歲的羅姓男子與宋姓友人有債務糾紛，因不滿宋遲遲未還錢，今年1月23日凌晨3時許，找來3名姓名年籍不詳男子助陣，到宋男位於中壢區住家前，羅以球棒敲破1樓客廳玻璃，再由其餘3人由外往內丟進1包內有大量蟋蟀之透明塑膠袋，恐嚇意味十分濃厚，羅等人犯案後隨即逃離現場，宋姓友人與家人發現報警處理。

▲桃園市羅姓男子不滿宋姓男子欠錢未還，今年1月間凌晨找來3名姓名不詳男子在宋男住處破窗，丟進一大包蟋蟀恐嚇。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

中壢警方據報後循線逮捕羅男到案，桃檢複訊時，羅坦承犯案，但其他3名共犯則未到案，檢方偵結依毀損、恐嚇危害安全罪嫌向地院聲請簡易判決處刑。

桃園地院法官審理時，羅男坦承犯行，法官審酌羅僅因債務糾紛，不思正當管道解決，竟恣意為本案之犯行，致使被害人心生畏懼且受有財產損害，所為實屬不該；惟其犯後坦承犯行，審結依共同犯毀損他人物品罪，處有期徒刑4月，如易科罰金，以1仟元折算1日，本案還可上訴。

【更多新聞】

►影／桃園娃娃機店促銷夾3送1贈品 情侶檔「夾1拿3」挨告

►物流公司修理堆高機摔落地面亡 老闆認錯賠償獲原諒判緩刑

►影／桃園男菜刀弒母今解剖 至少砍20刀！致命傷在頭部