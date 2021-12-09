陰莖增大術後嗨翻！他曝「下面感覺快爆開」　妻子超羞只敢慢慢來

▲美國一名男子揭露陰莖增大手術後的感受。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

美國男子馬可斯（Marcus）接受陰莖增大手術，成功讓長度多了2.5公分，周長增加5公分。他透露，術後感覺棒極了，也更有自信心，雖然陰莖「感覺好像快要爆開一樣，但不算太壞，不會痛或者難以忍受。我甚至不記得曾經服用任何止痛藥。」但在術後初期發生性行為時，妻子也必須適應，因此只得「慢慢來」。

馬可斯接受雜誌《男士健康》（Men's Health）採訪時說，他的陰莖形狀及尺寸都很正常，但總覺得少了點什麼，「我一直覺得應該更大，雖然我不曾被抱怨，也沒有任何問題，但為什麼不試試看呢？女人可以隆乳，為什麼我不能呢？」

馬可斯18、19歲就開始研究，最後找上洛杉磯泌尿科醫師埃利斯特（Dr James Elist）動刀。手術中，患者陰莖肌肉及皮膚之間，被放入名叫Pneuma的植入物，但無法自行選擇大小，而必須交由醫師評估最安全有效的尺寸。

▲馬可斯過去一直希望生殖器更雄偉，如今對於陰莖增大的成果非常滿意。（示意圖／CFP）



馬可斯從麻醉甦醒後，立刻感覺陰莖飽滿緊實，雖然勃起時感覺有點怪怪的，但不會疼痛，整體感覺棒極了；但由於施打抗生素等藥劑，因此首次如廁時尿液呈現鮮紅色，非常嚇人。醫師也警告，術後初期性行為必須「慢慢來」，因為患者不僅必須注意手術傷口位置，也必須讓妻子適應大小。

在美國，陰莖增大手術受到嚴格監管，只有一種形式的手術獲准，且全國緊2名醫師擁有動刀資格。埃利斯特醫師使用Pneuma植入物的手術，號稱能夠「替您的陰莖增大需求提供安全、永久且完全可逆的解決方案。」

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