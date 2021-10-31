　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

陰莖大小「看手指」就知道！醫曝長短比例有玄機　出生前注定

▲▼英國醫師表示，手指長短可以判斷男性陰莖尺寸。（圖／翻攝TikTok@dr.karanr）

▲英國醫師表示，手指長短可以判斷男性陰莖尺寸。（圖／翻攝TikTok@dr.karanr）

記者吳美依／綜合報導

許多男性非常在意自己的陰莖尺寸，坊間更是流傳各種說法，據稱能從其他身體部位判斷生殖器大小。英國國民保健署（NHS）醫師拉詹（Dr Karan Rajan）表示，成年男性的陰莖尺寸可透過手指長度比例判斷，如果食指比無名指更短，通常會有較大的陰莖。

拉詹在TikTok影片中談到《亞洲男科學雜誌》（Asian Journal of Andrology）一項泌尿學研究，內文說明食指與無名指長度的「2D:4D比例」，「你可以用食指長度除以無名指長度，比值越低代表還在母親子宮裡時接觸的睪固酮濃度更高」，而根據該研究，「睪固酮不只控制了未來的陰莖長度，還有未來的手指長度。」

許多男性網友觀察自己的手指後，紛紛發表看法。一些人直言「我可以證明這是錯誤的」，也有人開玩笑說，他從現在開始「只能手插在口袋走來走去」了。但拉詹提到，這只是一項有趣研究，而非絕對的判準方式，但仍很開心看見網友熱烈討論。

此前，日本京都府立醫科大學研究指出，鼻子較大的男性，更可能擁有較長的陰莖。他們測量126名中年男性死後3天內的遺體發現，陰莖大小與身高、體重無關，「而是在出生前就已經確定了」。此結果被發表在醫學期刊《基礎與臨床男性科學》（Basic and Clinical Andrology）。


鼻子較大「陰莖更雄偉」！　日學者測量126具男屍：是真的
「腳大的男人」更會劈腿！穿這鞋碼出軌率最高　最新統計曝光
忘帶保險套！　他狂塗強力膠「封鳥」和女友激戰後慘死

►這台除濕機讓你不用擔心電費

ET快訊
兒童台姐姐脫了！　「正面倒出超兇車頭燈」美臀看光光
女星自卑「臉太長」存50萬動刀！　13家醫生全勸退
全台一波降雨　低溫探15℃時間曝
陰莖大小如何判斷？醫曝「看手指」就知道
林靜儀酸「台中要穿防彈衣才能選」　顏清標神回應
吃到飽霸主是哪家？內行點名這2間：根本訂不到
百萬網紅女神街頭被戳胸！「9秒正面狂晃片」震到頭暈　

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「小丑殺手」專挑小鮮肉！地基夾層藏滿骨骸　曾是慈善建築商

陰莖大小「看手指」就知道！醫曝長短比例有玄機　出生前注定

開心吃香蕉太挑釁！　敘利亞移民這動作竟「辱土耳其」被捕

3年貿易戰終落幕！美放寬鋼鋁進口限制　歐盟取消報復性關稅

北韓恐怕又要射飛彈！美智庫曝光「最新衛星照」：工具都準備好了

習近平21個月「沒出訪」　紐時曝盤算轉變：不再為國際舞台妥協

日本眾議院選舉今投票！「首相保衛戰」岸田面臨苦戰　深夜揭曉結果

祖父性侵11歲童成孕　教會竟闖醫院阻墮胎！民眾上街怒轟違反人權

日本疫情快速降溫！　研究曝：Delta病毒「變異反自傷」疑為關鍵

G20峰會揭序幕　正式為「全球最低企業稅」背書

許孟哲觀察趙孟姿穿搭「偷配情侶裝」　江宏傑離婚3個月認「與福原愛還有聯絡」

飛機遭12級強風猛吹「空中狂晃」　驚險5mins全錄下...終安全降落！

龍龍嗆澎恰恰：你該不會要切割吧？　現身「台版魷魚」..大魔王001登場了！

草東沒有派對鼓手「陳屍防疫旅館」　警消證實：死亡多時..得年26歲

言承旭合體「曾經的愛人」莫文蔚　「牽手+深情對望」合唱《如果沒有你》

花10多萬元下標盲包！物品堆滿家　女控寄來全是「廢物」連贈品也壞

NanaQ曝月薪4萬存錢法！　 「台幣存款全轉美金」網看傻眼：是錯的

泰國2名油漆工「安全繩遭剪斷」　驚險卡26樓高空無助逐層求救！

北市20罐瓦斯桶噴飛占據四線道　滾動逾百尺過程不斷外洩氣體！

6歲女兒被吻！坦白供出金髮小男友　爸吃醋崩潰狂「身家調查」：別肖想

「小丑殺手」專挑小鮮肉！地基夾層藏滿骨骸　曾是慈善建築商

陰莖大小「看手指」就知道！醫曝長短比例有玄機　出生前注定

開心吃香蕉太挑釁！　敘利亞移民這動作竟「辱土耳其」被捕

3年貿易戰終落幕！美放寬鋼鋁進口限制　歐盟取消報復性關稅

北韓恐怕又要射飛彈！美智庫曝光「最新衛星照」：工具都準備好了

習近平21個月「沒出訪」　紐時曝盤算轉變：不再為國際舞台妥協

日本眾議院選舉今投票！「首相保衛戰」岸田面臨苦戰　深夜揭曉結果

祖父性侵11歲童成孕　教會竟闖醫院阻墮胎！民眾上街怒轟違反人權

日本疫情快速降溫！　研究曝：Delta病毒「變異反自傷」疑為關鍵

G20峰會揭序幕　正式為「全球最低企業稅」背書

川普喊話抵制棒球今現身世界大賽　比「斧頭手勢」唱戰斧歌

晶片荒持續到2023！等車用晶片如「懷胎9月」專家：拿到靠運氣

布袋社會福利服務中心揭牌　提供社福諮詢及脆弱家庭服務

栢麗廳殺到62折！台北旅展吃到飽餐券優惠懶人包　探索廚房81折起

民進黨將「反萊豬」變「反美豬」　柯文哲：典型政治操作

省時省力又環保！　專家曝：搬家材料可這樣變出來

「謝謝那些批評我的人」王柏融旅日打出生涯年IG吐心聲

賈永婕兒酸爸：靠老婆才拿獎！全家尷尬沉默　CEO夫「滿分回答」被讚爆

6年前重病差點醒不過來　黃珊珊決心戒癮！找不到它眼淚鼻涕直流

今續吹東北風週四起回暖！　下一波「冷鋒過境」時間點曝光

智利聯結車載滿原木「開進吊橋」 橋瞬間塌掉...駕駛：我搞錯橋了！

國際熱門新聞

19歲孕妻詭異失蹤　23年後「回家」了！

陰莖大小看手指就知　出生前注定

入境泰國免隔離　台灣入最新名單

志工媽媽是巨乳直播主！家長看到拳頭硬了

墨西哥發現千年馬雅獨木舟！神秘功能曝

日本沖繩驚見浮石海！他下潛瞬間遭埋

CNN主播：不信美國人願為護台出兵抗中

小室圭律師考試落榜！日媒證實：明年二月再戰

他在機場跑道慢跑…遭飛機撞上「斷成兩截」慘死

歐洲議會議員指台灣屬中國　同僚糾正反擊

印度神童曝年底前「2件事」衝擊全球

沒錢買衛生棉！少女「選擇懷孕」省9個月

魷魚遊戲與Fly Me To The Moon

腿上刺大象　他穿短褲秒後悔

更多熱門

相關新聞

「狗吊牌」個資秒曝光　她收超毛簡訊

「狗吊牌」個資秒曝光　她收超毛簡訊

許多人為了避免自己的狗走失，除了施打晶片以外，有些人會在狗狗的吊牌刻上自己的姓名、電話，甚至是地址，讓撿到狗的人可以迅速跟飼主聯絡。不過，美國一名網紅表示，日前她帶著家中的狗出門散步時，一名陌生男子上前摸了摸狗後，詢問是否能拍照，結果竟然是偷偷記下她的電話號碼，之後不斷發訊息騷擾。

金髮妹「翻垃圾桶」爽賺　撿回全新家電

金髮妹「翻垃圾桶」爽賺　撿回全新家電

收男友遺物驚覺綠炸　交往6年被劈5次

收男友遺物驚覺綠炸　交往6年被劈5次

男友滑手機！鏡中反射「肉色香慾畫面」GG了

男友滑手機！鏡中反射「肉色香慾畫面」GG了

外傭瘋玩TikTok！狂扭電臀「跳鋼管舞」影片曝

外傭瘋玩TikTok！狂扭電臀「跳鋼管舞」影片曝

關鍵字：

陰莖比大小TikTok

讀者迴響

熱門新聞

連3年奪視帝！　58歲男星赴陸發展「慘淪貴婦伴舞」

快訊／警匪槍戰！警開16槍還擊　槍擊要犯中彈不治

19歲孕妻詭異失蹤　23年後「回家」了！

潛水員水底拍攝　巧遇7公尺巨蟒

正妹點宵夜上空取餐！外送員一看崩潰

快訊／台中暗夜槍響　嫌自轟送醫急救

草東鼓手驚傳逝世　父皺眉：平常少聯繫

草東鼓手亡　高大成：按壓屍斑「死亡時間浮現」

LINE公告：中國手機將無法使用LINE PAY

Albee男友求歡：我們去打X！她滿足激讚「size無可挑剔」

32年「新竹古井童屍」懸案真相終曝光

富商花2億元挖礦！1800台電腦海撈3千顆乙太幣

獨／疑輕生主因！草東鼓手IG崩潰

飯店攻堅畫面曝　嫌拒捕遭「警開16槍還擊」中彈亡

陰莖大小看手指就知　出生前注定

更多

最夯影音

更多
許孟哲觀察趙孟姿穿搭「偷配情侶裝」　江宏傑離婚3個月認「與福原愛還有聯絡」

許孟哲觀察趙孟姿穿搭「偷配情侶裝」　江宏傑離婚3個月認「與福原愛還有聯絡」
飛機遭12級強風猛吹「空中狂晃」　驚險5mins全錄下...終安全降落！

飛機遭12級強風猛吹「空中狂晃」　驚險5mins全錄下...終安全降落！

龍龍嗆澎恰恰：你該不會要切割吧？　現身「台版魷魚」..大魔王001登場了！

龍龍嗆澎恰恰：你該不會要切割吧？　現身「台版魷魚」..大魔王001登場了！

草東沒有派對鼓手「陳屍防疫旅館」　警消證實：死亡多時..得年26歲

草東沒有派對鼓手「陳屍防疫旅館」　警消證實：死亡多時..得年26歲

言承旭合體「曾經的愛人」莫文蔚　「牽手+深情對望」合唱《如果沒有你》

言承旭合體「曾經的愛人」莫文蔚　「牽手+深情對望」合唱《如果沒有你》

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面