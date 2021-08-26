忘帶保險套！　他狂塗強力膠「封鳥」和女友激戰後慘死

▲印度一名男子使用強力膠包覆陰莖，最後不幸慘死。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合外電報導

印度阿默達巴德（Ahmedabad）發生一起離奇案件，25歲男子米爾扎（Salman Mirza）與女友前往旅館，原本正想要享受歡愛時光，卻忘記隨身帶上保險套。他異想天開，將強力膠塗抹在陰莖上，並且完全包覆起來，想要藉此達到「避孕」效果，未料隔日卻不幸死亡。

綜合《每日星報》及印度媒體報導，本案發生於6月22日，米爾扎被發現倒臥在房間裡昏迷不醒後，緊急送往附近的索拉公民醫院（Sola Civil Hospital），但儘管接受救治，情況卻仍持續惡化，最後不幸死亡。

一名調查人員表示，米爾扎的生殖器被強力膠損害，最後死於多重器官衰竭。他指出，這對情侶經常吸食「一種含有增白劑和黏著劑的藥物，藉由吸入以獲得快感，並且也使用強力膠來避孕」。法醫檢驗後也指出，該男死於臨時的避孕措施。

死者家屬傷痛欲絕，並於案發3天後提出訴訟，指控米爾扎的女友涉嫌謀殺。但據友人說法，這對情侶在事發當下已經喝醉，此外，2人都有藥物成癮問題，米爾扎可能因為吸毒過量而昏厥，只是塗抹在陰莖上的強力膠不幸釀成併發症，並且導致死亡。

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