即日開跑！餐桌上部落旅行搭配五倍券　5部落消費滿千抵百

▲▼《縱谷原遊會-餐桌上的部落旅行》將部落的生活、傳統化作一道道佳餚，成為餐桌上最耀眼的展品。（圖／縱管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報保

花東縱谷國家風景區管理處結合新型態旅遊《縱谷原遊會-餐桌上的部落旅行》，推出《五倍振興券滿千送百》活動，即日起民眾持紙本五倍券到花蓮縣太巴塱部落、織羅部落、馬遠部落、台東縣永康部落及崁頂等五個縱管處輔導部落，消費滿千現場即回饋100元折用；不僅如此，出示數位綁定之訊息，不限金額消費即可獲得縱谷原遊會徽章，回饋金與好禮名額有限，民眾把握機會。

縱管處所推出部落觀光品牌《縱谷原遊會-餐桌上的部落旅行》去年完成了商標註冊，將部落的生活、傳統化作一道道佳餚，成為餐桌上最耀眼的展品，並透過「一餐一日一策展」，帶著旅人走入5個部落的生活場景，包含位於花蓮織羅部落的「稻田腳印餐桌」、馬遠部落的「森林杵音餐桌」、太巴塱部落的「紅糯米田野餐桌」，以及台東永康部落的「獵人野食餐桌」、崁頂部落「小米鞦韆餐桌」等，將滋養部落的各種養分，轉換為飽含誠摯心意的料理。

▲透過「一餐一日一策展」，帶著旅人走入5個部落的生活場景。

今年底前特別與崁頂部落合作，將於12月9日（四）起，連續三周推出「餐桌上的部落旅行-月光下的小米鞦韆餐桌」，在月光下細細品嘗每一道料理，屆時一定要鎖定官方粉專資訊，搶先報名。



郭振陵處長表示，雖然部落夥伴們在疫情期間暫停了部落旅遊大門，但也因此讓彼此多了時間去思考及建立更加多元的部落旅遊模式，尤其是加強遊程體驗的防疫完整度，達到消費者與部落之間的安心、安全與共好，期盼透過五倍券的好康優惠吸引民眾再次來到部落，一起享受屬於花東縱谷最在地及最好玩的旅遊。

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