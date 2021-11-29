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小市集創百萬營收！好客部落市集18天逾萬人造訪　鄉親大讚

▲▼花蓮吉安鄉希望公園盛會「繽紛吉安‧部落好客黃昏市集」，連續18天吸引萬人造訪，創造出百萬營銷商機。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

花蓮吉安鄉希望公園盛會「繽紛吉安‧部落好客黃昏市集」，連續18天吸引萬人造訪，創造出百萬營銷商機。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮吉安鄉希望公園最熱鬧的盛會「繽紛吉安‧部落好客黃昏市集」28日下午圓滿落幕，連續18天吸引萬餘人次造訪更創造百萬營銷商機，開幕首日即開出單日營業額突破十萬餘的佳績，假日更是倍數成長，成功推展在地農特產創意商品，獲得鄉親一致讚賞。

▲▼花蓮吉安鄉希望公園盛會「繽紛吉安‧部落好客黃昏市集」，連續18天吸引萬人造訪，創造出百萬營銷商機。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

每日午後人潮湧現希望公園，吉安鄉長游淑貞特別到場驚喜加碼，在公所發放消費體驗券的加持下，民眾更自掏腰包用行動加值，展現對在地產業的支持。黃昏市集在希望公園陪伴大家整整18天，有每天都來報到的熟面孔，也有每天都不一樣的參與鄉親，鄉公所在有限財政中，運用各課所經費自籌協力共構辦理，把九成預算挹注到消費者循環經濟上，攜手鄉親共同為在地產業振興而努力。

▲▼花蓮吉安鄉希望公園盛會「繽紛吉安‧部落好客黃昏市集」，連續18天吸引萬人造訪，創造出百萬營銷商機。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

等待領取體驗券的空檔，鄉公所規劃一檔接一檔的精湛表演，與現場民眾互動式演出，掃除涼風細雨所帶來的冷意。客委會委員葉仁基、部落婦女、客家藝能班、陳氏太極、樂團舞蹈皆義務分別現身表演，葉仁基委員以薩克斯風演奏經典歌曲，即興邀請現場民眾獻唱，部落婦女現場帶動教授舞曲，與鄉親們同歡共舞，讓黃昏市集時刻都溫馨精采。

▲▼花蓮吉安鄉希望公園盛會「繽紛吉安‧部落好客黃昏市集」，連續18天吸引萬人造訪，創造出百萬營銷商機。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

鄉公所規劃精湛表演並與現場民眾互動演出。

不少民眾把握市集最後一日搶購口袋名單商品，居住於永安村的陳姓民眾表示，週末假日最喜歡帶著全家來到希望公園，一起領取體驗券，集眾之力把香甜Q彈的吉安米大包帶回家；帶著失智爸爸一同前來的王先生說，熱鬧市集不僅帶給許久沒有出門走走的父親與人群互動接觸的機會，更謝謝公所的貼心服務，設置帳篷與座椅、安排精采演出，讓等待排隊領取的時間充滿精彩。

▲▼花蓮吉安鄉希望公園盛會「繽紛吉安‧部落好客黃昏市集」，連續18天吸引萬人造訪，創造出百萬營銷商機。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

鄉長游淑貞親自到場支持，攜手鄉親共同為在地產業振興而努力。

今年的黃昏市集雖因疫情延後舉行，但公所團隊精進橫向經費執行擴大辦理，融合原民、客家、閩南與新住民等多元族群，設置將近五十個各具特色且種類豐富的攤位，其中更有不少鄉親口耳相傳必逛、必吃的精選攤位。曾安密頭目限量羊肉爐每日皆供不應求，而潘頭目爸爸的香蕉更凸顯在地農產的香甜；每日秒殺的莊家手工包子，在市集期間培養了忠實顧客延伸後續訂單；宇愛幸福烘焙坊也藉市集打響知名度，開啟鄉親對於弱勢婦女培力實際支持力量。

▲▼花蓮吉安鄉希望公園盛會「繽紛吉安‧部落好客黃昏市集」，連續18天吸引萬人造訪，創造出百萬營銷商機。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

此次攤商中有許多青年創業者前來參與，包含咖啡、烘焙、手作藝品與香氛元素等，鄉公所希望帶給剛起步實踐夢想的年輕人更多支持與鼓勵。田姓攤商說，每日的營業金額中，體驗券與收付現金的數量約為五五比，感謝公所的用心規劃，在疫情微解封後，帶來消費及時雨。

「希望公園」建設優化完善，市集知名度迴響至全國，獲得副總統賴清德與立法委員傅崐萁、鄭天財都曾親臨，鼓勵在地創意活動與安全建設的支持。游淑貞說，鄉公所將繼續為吉安創造幸福、適性的推展，無論是建設地方、發展產業與創造在地亮點皆是公所團隊致力的方向，同時希望藉活動帶給鄉親繽紛難忘的體驗，共同相約明年見！

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