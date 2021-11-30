地方創生提案全國之冠 　台東9鄉鎮10件獲補助逾2.4億

▲行政院地方創生會報審查台東縣長濱鄉及成功鎮之地方創生計畫。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣推動地方創生不遺餘力， 日前於行政院地方創生會報中提案審查，又拿下2鄉鎮，累計自2019年以來共9個鄉鎮10件提案獲得中央部會補助，補助經費逾2.4億元，為全國之冠，成果斐然。

行政院地方創生會報於11月26日召開第22次工作會議審查台東縣長濱鄉及成功鎮之地方創生計畫，由臺東縣政府王志輝副縣長親自率隊，並由長濱鄉潘淑芳鄉長及成功鎮林勝勇秘書簡報，積極展現台東縣爭取提案通過的企圖心。最終長濱鄉及成功鎮的地方創生計畫均順利獲得通過，將自111年起陸續展開計畫，期望打造以藝術文創產業觀光為基礎的長濱鄉以及活化漁民活動中心、廢棄漁網再利用與復育東海岸雨林咖啡的成功鎮。

▲長濱鄉及成功鎮的地方創生計畫均順利獲得通過，縣府團及地方團隊相當開心。

台東縣自2019年配合行政院推動地方創生政策，16個鄉鎮中有12個提出地方創生計畫，其中鹿野、關山、池上、卑南、延平、東河、大武等7個鄉鎮已陸續通過提案；此外台東縣政府為了提升優質農產品的市場能見度，打出自有品牌，以利開拓更寬廣的行銷通路，於今年也提出了紅烏龍茶及咖啡產業價值鏈升級計畫，已於8月獲得行政院通過。本次又通過長濱及成功2個鄉鎮之創生計畫，台東縣整體通過的地方創生計畫已達10件，居全國之冠，補助金額逾2.4億元，顯示台東縣上自縣政府下自各鄉鎮公所積極爭取中央經費挹注的用心及努力，希望透過中央經費挹注及民間企業贊助等各種管道，改善地方的基礎環境，並運用在地特色發展地方產業，讓外地遊子回鄉能有更好的發展機會，才能真正創造地方源源不斷的生機。

台東縣具有自然資源和觀光優勢，各鄉鎮亦有截然不同的特色，然而高齡化、少子化成為全國課題，如何在困境中留住人才、提升經濟效益也成為台東縣政府的課題。