　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

地方創生提案全國之冠 　台東9鄉鎮10件獲補助逾2.4億

▲行政院地方創生會報審查台東縣長濱鄉及成功鎮之地方創生計畫。（圖／台東縣政府提供，下同）

行政院地方創生會報審查台東縣長濱鄉及成功鎮之地方創生計畫。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣推動地方創生不遺餘力， 日前於行政院地方創生會報中提案審查，又拿下2鄉鎮，累計自2019年以來共9個鄉鎮10件提案獲得中央部會補助，補助經費逾2.4億元，為全國之冠，成果斐然。

行政院地方創生會報於11月26日召開第22次工作會議審查台東縣長濱鄉及成功鎮之地方創生計畫，由臺東縣政府王志輝副縣長親自率隊，並由長濱鄉潘淑芳鄉長及成功鎮林勝勇秘書簡報，積極展現台東縣爭取提案通過的企圖心。最終長濱鄉及成功鎮的地方創生計畫均順利獲得通過，將自111年起陸續展開計畫，期望打造以藝術文創產業觀光為基礎的長濱鄉以及活化漁民活動中心、廢棄漁網再利用與復育東海岸雨林咖啡的成功鎮。

▲行政院地方創生會報審查台東縣長濱鄉及成功鎮之地方創生計畫。（圖／台東縣政府提供，下同）

長濱鄉及成功鎮的地方創生計畫均順利獲得通過，縣府團及地方團隊相當開心。

台東縣自2019年配合行政院推動地方創生政策，16個鄉鎮中有12個提出地方創生計畫，其中鹿野、關山、池上、卑南、延平、東河、大武等7個鄉鎮已陸續通過提案；此外台東縣政府為了提升優質農產品的市場能見度，打出自有品牌，以利開拓更寬廣的行銷通路，於今年也提出了紅烏龍茶及咖啡產業價值鏈升級計畫，已於8月獲得行政院通過。本次又通過長濱及成功2個鄉鎮之創生計畫，台東縣整體通過的地方創生計畫已達10件，居全國之冠，補助金額逾2.4億元，顯示台東縣上自縣政府下自各鄉鎮公所積極爭取中央經費挹注的用心及努力，希望透過中央經費挹注及民間企業贊助等各種管道，改善地方的基礎環境，並運用在地特色發展地方產業，讓外地遊子回鄉能有更好的發展機會，才能真正創造地方源源不斷的生機。

台東縣具有自然資源和觀光優勢，各鄉鎮亦有截然不同的特色，然而高齡化、少子化成為全國課題，如何在困境中留住人才、提升經濟效益也成為台東縣政府的課題。

►激推！「中台灣3日小旅行」才6900元

ET快訊
快訊／遭男友施暴　高嘉瑜現身警局提告了
獨／不只高嘉瑜！　林秉樞恐嚇前女友被判刑
《爸爸去哪兒》隔4年小泡芙、Jasper重聚了！　網驚：長大
獨／信義區嗆警「我竹聯明仁會」　他拍片道歉：自己什麼都不是
Omicron全球擴散「檢疫7+7恐成破口」！　指揮中心回應
高嘉瑜遭施暴！知情人爆「3點大反轉」：前男友去靈堂大鬧
快訊／高嘉瑜遭家暴　蔡英文嚴厲發聲了
莫德納CEO一句話　美股期指急殺近630點！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2021新竹生活節登場　體驗森林感愜意周末

地方創生提案全國之冠 　台東9鄉鎮10件獲補助逾2.4億

弄係假A！　LINE免費申請住警器謠言瘋傳

鳳榮豆奶系列新上市！在地非基改黃豆產製　改玻璃瓶裝免回收

投縣補助警車汰換　埔里警分局獲11輛新車價值千萬破紀錄

精彩人生　屏東百歲人瑞陳靈兒辦畫展

台東首位傳統刺繡人間國寶陳利友妹　饒慶鈴肯定其貢獻

公投戰車到花蓮！羅智強搭棚夜宿開講　痛批民進黨是公投叛徒

神秘設計感據點曝光　「亭妃•怡珍市民相談室」正式開張

聽信「飆股」明牌險遭詐　永康警銀聯手阻詐400萬元！

萬能尪包辦家事累翻怒喊「離婚」妻一拿出iPhone他跳起：煮飯去

男大生左偏右移想超大車自撞小黃　駕駛目睹笑到咳嗽...魔音笑聲瘋傳

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

原住民女星曬中國身分證「依靠祖國」　29年前當小三被扶正：以後不許欺負我

全台最富村莊！最窮「身家破億」　10億算普通...17戶擺1350桌供品

延續善舉幫後車買單竟遇到校車！　他反悔遭笑「上帝在看」：祂知我窮

車子壞了？師傅一掀引擎蓋嚇壞　驚見360公分蟒蛇！專家徒手狂拉

男大生徒手抓「近200公分」大蛇 安撫後才捕呼籲：別妖魔化牠們

疑殺貓遭轟爆！劇組貼貓現況影片 遭臨演打臉：貓被電擊...當天埋了

女騎士疑違規右轉撞「輕軌列車」　列車頭刮傷毀損...高捷將求償！

2021新竹生活節登場　體驗森林感愜意周末

地方創生提案全國之冠 　台東9鄉鎮10件獲補助逾2.4億

弄係假A！　LINE免費申請住警器謠言瘋傳

鳳榮豆奶系列新上市！在地非基改黃豆產製　改玻璃瓶裝免回收

投縣補助警車汰換　埔里警分局獲11輛新車價值千萬破紀錄

精彩人生　屏東百歲人瑞陳靈兒辦畫展

台東首位傳統刺繡人間國寶陳利友妹　饒慶鈴肯定其貢獻

公投戰車到花蓮！羅智強搭棚夜宿開講　痛批民進黨是公投叛徒

神秘設計感據點曝光　「亭妃•怡珍市民相談室」正式開張

聽信「飆股」明牌險遭詐　永康警銀聯手阻詐400萬元！

獨／6月男嬰顱內出血亡　保母重判9年！父母哽咽難原諒

鵜鶘210公分中鋒三分8投7中　轟39分退快艇追上柯瑞一紀錄

開心野餐回家...發現1.3m巨蟒「霸占後照鏡」　車主崩潰：沒關窗

快訊／遭男友施暴滿身傷！高嘉瑜現身警局提告了

榮剛前三季獲利創六年來新高　市況熱絡明年營運看俏

放棄台大讀警大！　鄉民一看「科系」全安靜了：直接勝利

入住飯店一看「每間房門口都放便當」　人妻驚覺不對連夜逃

男子火車上突喊：我要殺人！女乘客「機警1手勢」救了全車人

跨年車潮湧國道！元旦連假15小時免收費　6大交管措施一次看

69外籍生集體洩慾！未成年少女慘淪性奴　遭男大生性侵逾100次

龍山寺暗巷嫩妹排排站　辣露「渾圓雪乳+逆天長腿」

地方熱門新聞

月薪破4萬！高雄擴大招募850名清潔隊員

台中明早大停水47小時！影響19萬戶

防荔枝椿象　彰化首創無人機噴「皂素」

嘉基成立「神經修復重建中心」

聽信「飆股」明牌險遭詐

4山客受困天長隧道2人獲救　另2人返安全處待援

鹿野警溫馨接送情　婆媳孫相擁而泣

男子酒駕毒駕扣薪後繳清

佳里警民聯手護麻防竊動起來！

紙張沿路散落路面安南警急追！

台中南屯國小羽球寫隊史最佳成績

西螺太平媽籃球發展協會成立　資深教練獲終生成就獎

台南安平女子獨坐護欄警奮勇救人

羅智強搭棚夜宿花蓮開講　批民進黨公投叛徒

更多熱門

相關新聞

鳳榮豆奶系列新上市　在地非基改黃豆產製

鳳榮豆奶系列新上市　在地非基改黃豆產製

花蓮鳳榮地區農會29日舉行今年鳳榮地區農會食品加工廠開幕暨「鳳榮豆奶」系列產品上市發表會，花蓮縣長徐榛蔚與鳳榮地區農會理事長徐芳鑑、鳳林鎮長蕭文龍、代表會主席林建平及與會貴賓共同為豆奶加工廠開幕，現場也陳列豆奶新商品，全新包裝通過食品安全檢驗，為在地大豆產業鏈注入新活力。

桃園電動機車補助再加碼　五倍券再放大

桃園電動機車補助再加碼　五倍券再放大

台南山區災損補助有落差

台南山區災損補助有落差

縣市幸福指數大調查　台東縣躍居全國第四

縣市幸福指數大調查　台東縣躍居全國第四

《我們一家人》節目　紀錄新住民

《我們一家人》節目　紀錄新住民

關鍵字：

創生提案鄉鎮補助在地慢經濟成功長濱

讀者迴響

熱門新聞

高嘉瑜被男友痛毆、控制行動　瘀傷照片曝光

高嘉瑜「施暴男友」回應了！　自私反問：什麼時候報

第三劑最快1/1開打！專家教你怎麼選：除了這廠牌都可以

快備份！　iPhone出現「4徵兆」恐即將死機

獨／小鮮肉「性慾太強」連白靈都怕

米砂徵高顏值AV男優　點名要「炎亞綸等級」釣出本尊

家暴黑歷史誰最出名？　鄉民全記得「他」

各年齡層「黃金睡眠時間」都不同

高嘉瑜被男友開房竟重毆　變調原因曝光

高嘉瑜「被打到不成人形」　身藏往死裡打的重傷

高嘉瑜恐怖男友遭爆「板橋林家富少」　黑歷史起底

工安新人督導　工人酸：你最沒用

六輕包商4工人手軟　鷹架恐怖墜落

好市多正義KO哥在哪？486先生要送3萬6大禮

30年前「少年隊」多兇？過來人：惡煞秒變軟腳蝦

更多

最夯影音

更多
萬能尪包辦家事累翻怒喊「離婚」妻一拿出iPhone他跳起：煮飯去

萬能尪包辦家事累翻怒喊「離婚」妻一拿出iPhone他跳起：煮飯去
男大生左偏右移想超大車自撞小黃　駕駛目睹笑到咳嗽...魔音笑聲瘋傳

男大生左偏右移想超大車自撞小黃　駕駛目睹笑到咳嗽...魔音笑聲瘋傳

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

原住民女星曬中國身分證「依靠祖國」　29年前當小三被扶正：以後不許欺負我

原住民女星曬中國身分證「依靠祖國」　29年前當小三被扶正：以後不許欺負我

全台最富村莊！最窮「身家破億」　10億算普通...17戶擺1350桌供品

全台最富村莊！最窮「身家破億」　10億算普通...17戶擺1350桌供品

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面