脫勾大選有助公投討論？　包正豪譏「邏輯滑坡」：那公投幹嘛綁公投

▲正方代表包正豪、反方代表洪偉勝、主持人陳恩民出席公投綁大選公投意見說明會。（圖／中選會提供）

實習記者張鈞量／台北報導

四大公投倒數計時，淡江大學國際事務學院院長包正豪9日向政府提出質疑，如果公投綁大選是為了每案分開才能仔細討論，那為何「公投綁公投」（數個公投案）、「行政綁立法」（總統立委選舉）就能一起投票？諷政府演繹了活生生的「邏輯滑坡」，還tag「邏輯教育不能等」。

包正豪透過臉書質疑，如果你覺得公投很重要，要仔細好好討論，所以公投不要綁大選，那請問一個問題「公投幹嘛要綁公投」？每個公投案都很重要，為什麼要全部擺在一起、同一天投票、還要大家都按照你的意思，來個全部不同意，這樣是深思熟慮加仔細討論？

包正豪強調，按照你的邏輯，那應該每一案都分開啊。同理可證，總統和立委一樣重要，前者是行政、後者是立法，怎麼可以同一天投票？這樣那能好好檢視候選人們的政策差異和人品好壞呢？總統選舉不應該綁立委選舉的。

包正豪表示，然後縣市長、縣市議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村里長都是不同性質的選舉，是台灣地方政治的民主基石，怎麼不重要呢？所以按照你的邏輯，也應該要分開選舉避免干擾失焦啊？

包正豪諷刺，記得以前流行「邏輯滑坡」的諷刺用語，現在真的每天看到一群受過高等教育的社會菁英在哪裡滿嘴鬼扯，活生生的邏輯滑坡，文末還tag「邏輯教育不能等」。