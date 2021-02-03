選熱門科系就有好工作？包正豪：不卯起來拚你就只能當渣

▲包正豪認為，對於熱門科系，若不卯起來拼，就成了人家的踏腳石。（圖／記者林敬旻攝）

實習記者高琳景／綜合報導

不少高中考生在選填科系時，都會以「熱門」科系為主。對此，淡江大學全球發展學院院長包正豪認為，「指望選擇熱門科系而能有好工作，十有八九都得失望。既然熱門，競爭就激烈，不卯起來拼，你就只能當渣。」

包正豪於今（3）日在臉書發文提到，從以前大學難考的時代就已經這樣，更遑論現在這個錄取率100%的時代，誰管你大學啥科系？基本都一樣，都被懷疑品質，既然如此，何必拼冷熱，「挑自己覺得還能唸，感覺不錯的系讀就算了…」。

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包正豪也認為「指望選擇熱門科系而能有好工作的，十有八九都得失望。既然熱門，競爭就激烈，不卯起來拼，你就只能當渣，可絕大多數人都只能當渣，所以都成人家踏腳石。」