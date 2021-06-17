苗博雅為「雙北坐牢」道歉了　他嗆爆：承認自己亂講話比較實在

▲台北市議員苗博雅。（資料照／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／台北報導

雙北疫情未歇，台北市議員苗博雅日前卻在政論節目《突發琪想》表示，「其實全國20幾個縣市民眾現在是一起陪雙北在坐牢」，引發熱議。事後，苗博雅表示該說法被斷章取義，16日深夜則透過臉書對外致歉，不過，淡江大學全球發展學院院長包正豪痛斥，要他站出來道歉，承認自己亂講話比較實在。

苗博雅在政論節目針對雙北疫情狀況發表看法，「我講一個比較慚愧的啦，其實全國20幾個縣市民眾，現在是一起陪雙北在坐牢」，因為以雙北來講的話，其實因為過去的這三個禮拜，疫情它是壓到一個平的線，但是沒有很顯著往下，所以才會進入所謂的全國三級。

對此，包正豪表示，沒有人斷章取義或政治超譯，更沒有人要對你政治情緒勒索（真的沒有那麼愛你），可以不要這麼自我感覺良好嗎？

包正豪也說，當天妳確實是在講防疫問題，但妳那個「比較慚愧」就是妳用來突顯市府防疫作為不當的工具啊！在那一刻，妳的訴求對象是和你同台的表演者，更是節目觀眾，所以妳「慚愧」並以雙北市民為恥。講一堆沒有用，男子漢，要有肩膀啦！生理和心理都是。「站出來道歉，承認自己亂講話，比較實在。」

失言事件延燒一日後，苗博雅16日深夜在臉書發出長文道歉，「強調自己絕對不是責怪市民朋友，也反省自己當初換個說法，是不是會好一點」。

其他人也看了這些新聞...

► 蔡英文稱讚綠營執政縣市 幫助疫苗施打順利進行

► 費鴻泰盼「打一劑保兩命」 提案孕婦優先施打mRNA疫苗

► 診所剩疫苗「找不到75歲↑接種」 柯文哲：別浪費！其他人也可打