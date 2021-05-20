簡訊實聯制很方便？　包正豪批：只是在裝忙！做表面重宣傳的防疫

▲行政院簡訊實聯制。（圖／行政院提供）



記者蔡文鈴／綜合報導

為解決先前實聯制表單需要填寫姓名電話的麻煩，政委唐鳳著手帶領團隊推出「簡訊實聯制」，民眾只需掃描QR碼就能識別店家所在地，自動回傳至1922，省去填資料的麻煩。不過，淡江大學全球發展學院院長包正豪則認為，這個簡訊實聯制「只做表面，只重宣傳的防疫」。

包正豪20日在臉書指出，實名、聯制是為了疫調做準備，透過在每處地方留下足跡資訊，可以追查並掌握接觸；而用手寫留資訊，需要人工比對相對花時間，也增加感染疑慮；因此，政府推出用掃描方式進行的實聯制APP，讓我們用手機掃描一下QR code就紀錄我們的足跡，很方便。

然而，包正豪表示，當在使用這類APP的時候，可以想像的是，個人足跡被紀錄在一個資料庫裡面，然後各地使用這類APP的資料都會匯集到這個資料庫裡面，未來要疫調，一鍵成功，肉粽頭一拉，全部出現。

包正豪曾經疑慮資安和人權隱私問題，但在疫情嚴峻當頭，某種程度的讓步，是可以接受的。迅速整合資料又精準快速的疫調，是有助我們防疫的，所以因為這個，我們願意暫時退讓我們的人權。

但是，包正豪認為「這全部都是我們自己腦補出來的」，因為這些APP蒐集到的資料並無法相通，所以剛剛的畫面純粹都是想像，「那我們到底為什麼要推動這個實聯制的APP？」

包正豪批評，「每個人都在裝忙，然後數位政委也出來參一腳」，好像很猛馬上出APP，宣傳是鋪天蓋地，好像有這個APP就無須擔心，實聯制會如虎添翼，結果也是個裝忙的樣子貨。而這些「通通都沒有用」，唯一的差異只在，一個要手寫，一個不用手寫，。

包正豪感嘆，「我自己太傻太天真，怨不得別人，原來我的政府到這個時候都還只會做表面功夫，其實這個APP不做也沒關係，反正只是敷衍，那何必認真？」

包正豪也說，但也許政府只是想省下簽名寫電話的時間和接觸筆的風險，是自己想太多，「我們的政府還是大有為政府，防疫第一名，Taiwan Can Help。」

▼政委唐鳳。（圖／記者陳家祥攝）

