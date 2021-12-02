喝水嗆到就禁止喝水？　包正豪回擊公投綁大選綠營3論點

▲淡江大學全球發展學院院長包正豪，擔任公投綁大選公投意見說明會正方代表。（圖／翻攝台視直播）

實習記者張鈞量／台北報導

公投綁大選公投案將於12月18日登場，並由淡江大學全球發展學院院長包正豪擔任2日第4場公投說明會正方代表。包正豪2日針對三點論點回應，指反方訴求公投對事非對人，但一般選舉時也是在選擇我們的未來「又不是選美」，對於所謂造成選務混亂，他則認為當時民進黨已承認疏失，不能確定是制度問題，難道「出車禍就禁止開車？喝水嗆到就禁止喝水」？

包正豪認為，公投很重要要仔細考慮，公投是對事的選舉、一般選舉是對人的選舉，人跟事不一樣，所以單獨辦公投比較能仔細討論，聽起來很有道理，但是稍微思考一下，你會發現對人對事不一樣事很荒謬的、是唬弄人的。

包正豪質疑，請大家回想一下，上次總統選舉時，假設投給蔡英文總統，你去投票的時候，你是不是因為覺得蔡英文當選總統台灣的未來會更美好？你去投蔡英文總統的時候到底是投人還是投事？當你蓋章的時候難道不是為了台灣的未來而投票嗎？我們是選總統又不是選美，「我們在選擇我們的未來」。

包正豪強調，公投也是一樣，公投時雖然沒有候選人的姓名照片，但同樣在用公投來決定台灣的未來，「公投跟公職人員選舉本質上是一樣的」，我們都是用我們手上的選票來決定我們的未來，民進黨現在用對事不對人這樣荒謬的理由來告訴我們公投不該綁大選，「我必須要說的是，我們台灣人真的沒有那麼笨」。

針對順應國際潮流的論點，包正豪批評，「無論是正方還是反方，我都覺得拿國際潮流出來說的有點奇怪，我想問的問題是，國際潮流到底關我們台灣人民什麼事？」我們不是應該選一個最適合我們台灣風土民情的制度嗎？國際潮流不應該是別的國家怎麼說我們就怎麼做，「如果照這個邏輯，我們就不該用筷子吃飯，因為大多數國家都不用筷子吃飯，難道我們要改用刀叉、改用手嗎？」

針對2018選務混亂的論點，包正豪表示，民進黨在他們的網頁公開說明的理由，就是2018年選務混亂，其實就是領票領太久要排隊、蓋票的時候想太久要排隊，造成開票拖延，「這件事講的對，這都是2018年實際的事情」。

包正豪質疑，可是這件事情誰造成的？是我們這些去投票的選民造成的嗎？不是吧？推責任沒有這樣推的，會造成這樣結果的原因，到底是因為公投綁大選造成的？還是因為選務出了問題造成的？2018年公投有10案，這件事民進黨政府是當天才知道的嗎？不是，他有時間做準備，可是完全不做準備的結果是最後出了問題。

包正豪批評，如果民進黨真的認為是公投綁大選造成的，那當時的主委為什麼要下台？當時民進黨政府承認疏失、中選會主委引咎辭職，現在變成民進黨政府說這是制度問題，所有人要多花四億幫民進黨政府圓面子，「選舉亂象到底有沒有明確的結果，沒有，只是不斷告訴我們說是公投綁大選」。他質疑，「如果是這樣，是不是出車禍就禁止開車？喝水嗆到就禁止喝水？」。

▼正方代表包正豪、反方代表洪偉勝、主持人陳恩民出席公投綁大選公投意見說明會。（圖／中選會提供）